https://sputnik-abkhazia.ru/20250227/samolet-mchs-rossii-perepravit-v-medtsentry-patsientov-iz-abkhazii-1053935220.html

Самолет МЧС России переправит в медцентры пациентов из Абхазии

Самолет МЧС России переправит в медцентры пациентов из Абхазии

Sputnik Абхазия

Первый тестовый полет в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля 2025 года. 27.02.2025, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Медицинский борт МЧС России прилетел в аэропорт Сухума. Он заберет восемь пациентов из Абхазии на лечение в лучшие федеральные медцентры России. На борту ИЛ-76 — специалисты, врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты МЧС России. Также в полете всех пациентов будет сопровождать специалист психологической помощи.

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