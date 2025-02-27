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Самолет МЧС России переправит в медцентры пациентов из Абхазии
Самолет МЧС России переправит в медцентры пациентов из Абхазии
Sputnik Абхазия
Первый тестовый полет в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля 2025 года. 27.02.2025, Sputnik Абхазия
2025-02-27T10:45+0300
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СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Медицинский борт МЧС России прилетел в аэропорт Сухума. Он заберет восемь пациентов из Абхазии на лечение в лучшие федеральные медцентры России. На борту ИЛ-76 — специалисты, врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты МЧС России. Также в полете всех пациентов будет сопровождать специалист психологической помощи.
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абхазия, новости, аэропорт
Самолет МЧС России переправит в медцентры пациентов из Абхазии
10:45 27.02.2025 (обновлено: 10:51 27.02.2025)
Первый тестовый полет в аэропорт Сухума состоялся 7 февраля 2025 года.
СУХУМ, 27 фев – Sputnik. Медицинский борт МЧС России прилетел в аэропорт Сухума.
Он заберет восемь пациентов из Абхазии на лечение в лучшие федеральные медцентры России.
На борту ИЛ-76 — специалисты, врачи Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и специалисты МЧС России.
Также в полете всех пациентов будет сопровождать специалист психологической помощи.