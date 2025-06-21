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Молодежь Абхазии впервые примет участие в VK Fest

Молодежь Абхазии впервые примет участие в VK Fest

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Молодежь Абхазии впервые примет участие в VK Fest. Около 90 человек сегодня отправились на фестиваль в Сириусе, на котором выступит... 21.06.2025, Sputnik Абхазия

2025-06-21T12:28+0300

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Молодежь Абхазии впервые примет участие в VK Fest. Около 90 человек сегодня отправились на фестиваль в Сириусе, на котором выступит абхазский музыкант Валерий Майромян, известный под псевдонимом Blizkey.По словам главного специалиста по организационным вопросам Госкомспорта Абхазии Алисы Инапшба, в основном это школьники и студенты, которые активно принимают участие в общественной и культурной жизни страны.VK Fest — музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом, организованный социальной сетью "ВКонтакте" и "Радио Рекорд" в 2015 году.Масштабное культурное событие объединяет музыку, технологии, спорт, блогеров, науку, моду и все, что связано с современной молодежной культурой.

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