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Молодежь Абхазии впервые примет участие в VK Fest
Молодежь Абхазии впервые примет участие в VK Fest
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Молодежь Абхазии впервые примет участие в VK Fest. Около 90 человек сегодня отправились на фестиваль в Сириусе, на котором выступит... 21.06.2025, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Молодежь Абхазии впервые примет участие в VK Fest. Около 90 человек сегодня отправились на фестиваль в Сириусе, на котором выступит абхазский музыкант Валерий Майромян, известный под псевдонимом Blizkey.По словам главного специалиста по организационным вопросам Госкомспорта Абхазии Алисы Инапшба, в основном это школьники и студенты, которые активно принимают участие в общественной и культурной жизни страны.VK Fest — музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом, организованный социальной сетью "ВКонтакте" и "Радио Рекорд" в 2015 году.Масштабное культурное событие объединяет музыку, технологии, спорт, блогеров, науку, моду и все, что связано с современной молодежной культурой.
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абхазия, новости, культура

Молодежь Абхазии впервые примет участие в VK Fest

12:28 21.06.2025
© Sputnik / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкVK Fest в Москве
VK Fest в Москве - Sputnik Абхазия, 1920, 21.06.2025
© Sputnik / Алексей Майшев
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Молодежь Абхазии впервые примет участие в VK Fest. Около 90 человек сегодня отправились на фестиваль в Сириусе, на котором выступит абхазский музыкант Валерий Майромян, известный под псевдонимом Blizkey.
По словам главного специалиста по организационным вопросам Госкомспорта Абхазии Алисы Инапшба, в основном это школьники и студенты, которые активно принимают участие в общественной и культурной жизни страны.
"Мы впервые отправляем молодежь на VK Fest. Он проводится с 2015 года и объединяет молодых людей в спорте, науке, культуре, моде. Так как это развлекательное мероприятие, надеемся, ребята насладятся тем, что увидят", — подчеркнула Инапшба.
VK Fest — музыкально-развлекательный фестиваль под открытым небом, организованный социальной сетью "ВКонтакте" и "Радио Рекорд" в 2015 году.
Масштабное культурное событие объединяет музыку, технологии, спорт, блогеров, науку, моду и все, что связано с современной молодежной культурой.
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