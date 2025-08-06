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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
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https://sputnik-abkhazia.ru/20250806/sredstva-pvo-za-noch-sbili-nad-rossiey-51-ukrainskiy-dron-1056717248.html
Средства ПВО за ночь сбили над Россией 51 украинский дрон
Средства ПВО за ночь сбили над Россией 51 украинский дрон
Sputnik Абхазия
Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 06.08.2025, Sputnik Абхазия
2025-08-06T09:00+0300
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СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь на 6 августа сбили над территорией России 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.По 16 беспилотников уничтожили в воздухе над Ростовской и Брянской областями.Над Крымом за ночь сбили 12 дронов, над Воронежской областью – четыре, над Орловской – три.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20250805/1056694513.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Средства ПВО за ночь сбили над Россией 51 украинский дрон

09:00 06.08.2025 (обновлено: 10:39 06.08.2025)
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчет ПВО группировки "Центр" на Авдеевском направлении
Расчет ПВО группировки Центр на Авдеевском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 06.08.2025
© Sputnik / Станислав Красильников
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Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов.
СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь на 6 августа сбили над территорией России 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.
По 16 беспилотников уничтожили в воздухе над Ростовской и Брянской областями.
Над Крымом за ночь сбили 12 дронов, над Воронежской областью – четыре, над Орловской – три.
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - Sputnik Абхазия, 1920, 05.08.2025
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Вчера, 12:17
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.
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