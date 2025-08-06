https://sputnik-abkhazia.ru/20250806/sredstva-pvo-za-noch-sbili-nad-rossiey-51-ukrainskiy-dron-1056717248.html

Средства ПВО за ночь сбили над Россией 51 украинский дрон

Средства ПВО за ночь сбили над Россией 51 украинский дрон

Sputnik Абхазия

Практически ежедневно ВСУ пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью дронов. 06.08.2025, Sputnik Абхазия

2025-08-06T09:00+0300

2025-08-06T09:00+0300

2025-08-06T10:39+0300

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СУХУМ, 6 авг – Sputnik. Средства противовоздушной обороны в ночь на 6 августа сбили над территорией России 51 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России.По 16 беспилотников уничтожили в воздухе над Ростовской и Брянской областями.Над Крымом за ночь сбили 12 дронов, над Воронежской областью – четыре, над Орловской – три.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что российские войска используют эшелонированные системы ПВО, чтобы снизить до минимума угрозу налетов украинских дронов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20250805/1056694513.html

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