Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
Асабша арадио Sputnik аҿы
08:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
08:30
31 мин
Асабша арадио Sputnik аҿы
13:00
30 мин
Суббота на радио Sputnik
13:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
18:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
18:30
31 мин
Асабша ахәылбыҽха Sputnik аҿы
21:00
30 мин
Субботний вечер на Sputnik
21:30
31 мин
On air
08:00
30 мин
On air
08:30
31 мин
On air
13:00
30 мин
On air
13:30
31 мин
On air
18:00
30 мин
On air
18:30
31 мин
On air
21:00
30 мин
On air
21:30
31 мин
ВчераСегодня
К эфиру
г. Гагра101.3
г. Гагра101.3
г. Сухум103.2
г. Гудаута105.9
г. Очамчира100.7
г. Ткуарчал102.5
г. Пицунда101.7
Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
https://sputnik-abkhazia.ru/20251102/bolee-160-ukrainskikh-bpla-za-noch-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-1058738691.html
Более 160 украинских БпЛА за ночь сбили над российскими регионами
Более 160 украинских БпЛА за ночь сбили над российскими регионами
Sputnik Абхазия
Практически каждую ночь Киев атакует объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа. 02.11.2025, Sputnik Абхазия
2025-11-02T09:40+0300
2025-11-02T09:40+0300
военная спецоперация рф в донбассе
россия
украина
новости
министерство обороны рф
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054236660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ad40c81849c4a6c69b77ce56d5b1df4.jpg
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские войска в ночь на 2 ноября сбили 164 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.Над Черным морем уничтожили 39 БпЛА, над Краснодарским краем - 32, над Крымом - 26.В Брянской области силы ПВО сбили 20 дронов, в Волгоградской, Ростовской и Орловской - по девять.Шесть беспилотников уничтожили в небе над Липецкой областью, пять - над Воронежской, три - над Азовским морем, по два - над Белгородской, Курской и Тульской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/1058730709.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054236660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2858fa629c96e56c36ddf69afe34a759.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф

Более 160 украинских БпЛА за ночь сбили над российскими регионами

09:40 02.11.2025
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - Sputnik Абхазия, 1920, 02.11.2025
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Практически каждую ночь Киев атакует объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа.
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские войска в ночь на 2 ноября сбили 164 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.
Над Черным морем уничтожили 39 БпЛА, над Краснодарским краем - 32, над Крымом - 26.
В Брянской области силы ПВО сбили 20 дронов, в Волгоградской, Ростовской и Орловской - по девять.
Шесть беспилотников уничтожили в небе над Липецкой областью, пять - над Воронежской, три - над Азовским морем, по два - над Белгородской, Курской и Тульской областями.
288-я гвардейская артиллерийская бригада группировки войск Запад - Sputnik Абхазия, 1920, 01.11.2025
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Пресечена попытка высадки украинского десанта в районе Красноармейска
Вчера, 12:58
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
Android APK
© 2025 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0