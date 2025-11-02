https://sputnik-abkhazia.ru/20251102/bolee-160-ukrainskikh-bpla-za-noch-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-1058738691.html

Более 160 украинских БпЛА за ночь сбили над российскими регионами

Более 160 украинских БпЛА за ночь сбили над российскими регионами

Sputnik Абхазия

Практически каждую ночь Киев атакует объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа. 02.11.2025, Sputnik Абхазия

2025-11-02T09:40+0300

2025-11-02T09:40+0300

2025-11-02T09:40+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

министерство обороны рф

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e9/03/1a/1054236660_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ad40c81849c4a6c69b77ce56d5b1df4.jpg

СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские войска в ночь на 2 ноября сбили 164 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.Над Черным морем уничтожили 39 БпЛА, над Краснодарским краем - 32, над Крымом - 26.В Брянской области силы ПВО сбили 20 дронов, в Волгоградской, Ростовской и Орловской - по девять.Шесть беспилотников уничтожили в небе над Липецкой областью, пять - над Воронежской, три - над Азовским морем, по два - над Белгородской, Курской и Тульской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20251101/1058730709.html

россия

украина

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, министерство обороны рф