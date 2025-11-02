https://sputnik-abkhazia.ru/20251102/bolee-160-ukrainskikh-bpla-za-noch-sbili-nad-rossiyskimi-regionami-1058738691.html
Более 160 украинских БпЛА за ночь сбили над российскими регионами
Практически каждую ночь Киев атакует объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа. 02.11.2025, Sputnik Абхазия
СУХУМ, 2 ноя - Sputnik. Российские войска в ночь на 2 ноября сбили 164 украинских беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны.Над Черным морем уничтожили 39 БпЛА, над Краснодарским краем - 32, над Крымом - 26.В Брянской области силы ПВО сбили 20 дронов, в Волгоградской, Ростовской и Орловской - по девять.Шесть беспилотников уничтожили в небе над Липецкой областью, пять - над Воронежской, три - над Азовским морем, по два - над Белгородской, Курской и Тульской областями.
Практически каждую ночь Киев атакует объекты на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа.
