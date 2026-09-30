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Прогноз погоды в Абхазии с 28 сентября по 4 октября

Прогноз погоды в Абхазии с 28 сентября по 4 октября

Sputnik Абхазия

СУХУМ 28 сен - Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 28 сентября по 4 октября, погода Черноморского побережья Абхазии неустойчива. Облачная с прояснениями... 30.09.2026, Sputnik Абхазия

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СУХУМ 28 сен - Sputnik. В течение новой рабочей недели, с 28 сентября по 4 октября, погода Черноморского побережья Абхазии неустойчива. Облачная с прояснениями погода, из-за серии фронтов циклонов с юга. В первой половине недели, ожидается значительное ухудшение погоды, осадки разной интенсивности и продолжительности, гроза. Со второй половины и до выходных, осадки локального характера. Фон суточной температуры воздуха понизится на 3-4 градуса.Атмосферное давление нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами от 10 до 15 метров в секунду.Температура воздуха ночью составит от +10°С до +15°С, днем — от +17°С до +22°С.Температура морской воды колеблется от +23°С до + 24°С.Волнение морской воды ожидается от слабого до значительного – 2-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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