https://sputnik-abkhazia.ru/20261111/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-12-noyabrya-1066895120.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 ноября

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В четверг, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в конце дня, поздним вечером, местами возможен... 11.11.2026, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В четверг, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в конце дня, поздним вечером, местами возможен кратковременный дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +14°С до +19°С. Температура морской воды – +18°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:

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абхазия, погода в абхазии