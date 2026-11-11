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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 ноября
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В четверг, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в конце дня, поздним вечером, местами возможен... 11.11.2026, Sputnik Абхазия
2026-11-11T18:35+0300
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СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В четверг, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в конце дня, поздним вечером, местами возможен кратковременный дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление повышенное, нестабильное. Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду. Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +14°С до +19°С. Температура морской воды – +18°С. Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла. Относительная влажность воздуха – 60–80%. Прогноз погоды по городам Абхазии:
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 12 ноября
СУХУМ, 11 ноя – Sputnik. В четверг, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, лишь в конце дня, поздним вечером, местами возможен кратковременный дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 2–7 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +3°С до +8°С, днем от +14°С до +19°С.
Температура морской воды – +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1–2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60–80%.
Прогноз погоды по городам Абхазии:
Сухум – ночью +7°С, днем +18°С.
Гагра – ночью +7°С, днем +19°С.
Пицунда – ночью +7°С, днем +19°С.
Гудаута – ночью +7°С, днем +18°С.
Новый Афон – ночью +8°С, днем +19°С.
Очамчыра – ночью +6°С, днем +17°С.
Гал – ночью +5°С, днем +17°С.
Ткуарчал – ночью +4°С, днем +15°С.