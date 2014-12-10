В медучреждениях Абхазии могут появиться посты вневедомственной охраны

В связи с неоднократными случаями противоправных действий в отношении медицинских работников, в новом году во всех медучреждениях Абхазии могут появиться посты вневедомственной охраны.

СУХУМ, 10 дек — Sputnik. В 2015 году во всех больницах республики планируется организовать пост вневедомственной охраны, об этом заявил заместитель министра здравоохранения Абхазии Батал Кация. Такое решение, по его словам, было принято в связи с неоднократными случаями противоправных действий в отношении медицинских работников.

Последний инцидент произошел в ночь с 5 на 6 декабря в Сухумской городской инфекционной больнице. В результате агрессивного поведения посетительницы дежурному врачу больницы была нанесена физическая травма. Врачу была оказана первая медицинская помощь в Республиканской больнице. По неподтвержденным данным, посетительница находилась в нетрезвом состоянии.

Как отмечает Кация, незащищенность врачей стала очевидным фактом. Для решения этой проблемы уже с начала следующего года будет предпринят комплекс мер по охране персонала, пациентов и посетителей лечебных учреждений.

"Категорически осуждаем этот вопиющий случай и считаем недопустимыми впредь такого рода действия в отношении персонала лечебных учреждений. Этот факт, к сожалению, не единичен. Произошедшее еще раз подтверждает необходимость охраны медучреждений. Уже со следующего года силами сотрудников вневедомственной охраны правительство намерено обеспечить безопасность каждого лечебного учреждения Абхазии", — сказал Батал Кация.