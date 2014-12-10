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Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото

Абхазия представлена на культурном форуме в Санкт-Петербурге

© Sputnik. Алексей Даничев
В Абхазии
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Министр культуры Республики Абхазия приняла участие в Санкт-Петербургском Международном культурном форуме.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Республика Абхазия представлена на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Форум это грандиозный проект, где остро обсуждается вопрос культурной политики: куда она движется сегодня, какие перспективы ее развития в будущем, сообщила корреспонденту Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

По мнению Арсалия, участие Абхазии в таких знаковых мероприятиях имеет важное гуманитарное и культурное значение для республики.

"Культура единственное направление, которое объединяет разных людей в единое пространство, где они могут гармонично сосуществовать. Мероприятия форума предоставили возможность неформального общения с коллегами из разных стран ", подчеркивает Эльвира Арсалия.

Третий международный культурный форум, посвященный 250-летию Эрмитажа, проходил с 7 по 9 декабря в городе Санкт-Петербург.




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