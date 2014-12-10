Абхазия представлена на культурном форуме в Санкт-Петербурге

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Республика Абхазия представлена на Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге. Форум – это грандиозный проект, где остро обсуждается вопрос культурной политики: куда она движется сегодня, какие перспективы ее развития в будущем, сообщила корреспонденту Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

По мнению Арсалия, участие Абхазии в таких знаковых мероприятиях имеет важное гуманитарное и культурное значение для республики.

"Культура – единственное направление, которое объединяет разных людей в единое пространство, где они могут гармонично сосуществовать. Мероприятия форума предоставили возможность неформального общения с коллегами из разных стран ", – подчеркивает Эльвира Арсалия.

Третий международный культурный форум, посвященный 250-летию Эрмитажа, проходил с 7 по 9 декабря в городе Санкт-Петербург.