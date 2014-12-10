Закон "О поддержке малого и среднего бизнеса" разрабатывается в РА

Законопроект "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия" обсудили на первом заседании рабочей группы в Министерстве экономики Абхазии.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Прошло первое заседание рабочей группы по обсуждению законопроекта "О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Абхазия", сообщает пресс-служба Министерства экономики Абхазии.

Разработчики документа предлагают создать благоприятные условия для малого и среднего бизнеса в республике, что может стать толчком для развития национальной экономики.

"Законопроект призван заложить основу создания нормативной базы для реализации комплекса мероприятий по обеспечению благоприятного предпринимательского климата и стимулирования предпринимательской активности", — сообщила пресс-секретарь ведомства Элеонора Ахба.

Руководство рабочей группой возложено на заместителя министра экономики Абхазии Леона Кварчия.