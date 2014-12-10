Источник: местные выборы в Абхазии перенесены более чем на год

Рауль Хаджимба предложил Народному собранию перенести выборы в органы местного самоуправления с февраля 2015 года на апрель 2016 года.

СУХУМ, 9 дек — Sputnik. Президент Рауль Хаджимба предложил Народному собранию-Парламенту перенести выборы в органы местного самоуправления с февраля 2015 года на апрель 2016 года. Парламентарии поддержали эту инициативу, сообщил корреспонденту РИА Новости источник в парламенте республики.

Выборы в местные органы самоуправления проходят в Сухуме и во всех семи районах республики. Действующие органы местного самоуправления были избраны в феврале 2011 года на четыре года. Следующие выборы планировались в феврале 2015 года.

"Президент убежден в нецелесообразности проведения очередных выборов в органы местного самоуправления с учетом предстоящей конституционной реформы и началом процесса выдачи новых общегражданских паспортов Абхазии в 2015 году", — сказал источник РИА Новости.

Во время предвыборной кампании и после вступления в должность президента Республики Абхазия Рауль Хаджимба анонсировал конституционную реформу, предполагающую перераспределение полномочий между ветвями государственной власти.