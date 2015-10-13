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Брифинг Шамиля Адзинба по новым паспортам.

Адзынба о паспортизации: полиграфический этап работы завершен

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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250 тысяч внутренних общегражданских паспортов и 50 тысяч видов на жительство нового образца доставлено в Абхазию.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik, Анжелика Бения. Первый этап выдачи нового внутреннего общегражданского паспорта  завершен, на очереди второй этап – создание новой электронной системы, сказал первый вице-премьер Шамиль Адзынба на брифинге в Кабинете Министров во вторник 13 октября.

"250 тысяч внутренних паспортов и 50 тысяч видов на жительство доставлено в Абхазию. Первый этап, как я его называю – полиграфический, нашей работы завершен. Сейчас мы вступаем в фазу второго этапа – создание новой электронной системы выдачи паспортов", – сказал Адзынба.

По словам вице-премьера, с 20 октября по контракту в Абхазию начнут поставлять необходимое оборудование, после чего начнется сборка системы.

Шамиль Адзинба
© Sputnik Томас Тхайцук
60 тысяч внутренних паспортов нового образца доставлено в Абхазию

"Для проведения пилотного проекта все пять объектов, включая нынешнюю ПВС (Паспортно-визовая служба), и плюс  четыре паспортных стола уже отремонтированы и практически готовы к тому, чтобы собрать систему и начать работу", – отметил Адзынба.

Шамиль Адзынба сообщил, что цена нового абхазского паспорта, которая предварительно составляла 380 рублей, поднялась на 40 рублей. Вид на жительство будет стоить 940 рублей.

"Из-за некомпетентных действий других руководителей того периода, сегодня страна имеет прямые убытки в сумме свыше 95 миллионов рублей.  Если бы не эти безответственные действия, таких расходов могло и не быть. Это прямые убытки.  Кто за них будет отвечать? Следствие по паспортам пока идет", – заявил вице-премьер.
Планируется, что выдача общегражданских паспортов будет завершена в течение 2016 года.

Новый образец паспорта был отпечатан в российском "Гознаке".  Документ будет обладать высокой износостойкостью  и прочностью, защита документа и персональных данных владельца паспорта обеспечивается применением современных защитных технологий, включая эксклюзивные защитные признаки, разработанные для этого документа.

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