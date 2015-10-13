Благотворительная акция "Тепло сердца" стартует 16 октября

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Астанда Ардзинба. Фонд "Киараз" запустит новую благотворительную акцию по сбору теплых вещей для малоимущих семей в пятницу 16 октября.

© Sputnik Благотворительная фотовыставка открылась в Сухуме

В течение трех дней в "Киараз" могут обратиться желающие передать в дар три теплые вещи нуждающимся семьям Абхазии, рассказала в интервью корреспонденту Sputnik исполнительный директор фонда Камма Гопия.

"Наши добровольцы сами приедут по указанному адресу и заберут посылку. Если кто-то изъявит желание привезти вещи в наш офис, который теперь располагается на улице Лакоба 107, мы будем только рады. Мы призываем присоединиться к акции "Тепло сердца" и жителей города, и магазины одежды. Возможно у кого-то возникнет желание что-то связать или сшить своими руками. Все теплые вещи будут рассортированы и доставлены нашим подопечным", — отметила Гопия.

По ее словам, несмотря на то, что акция рассчитана на сбор одежды и обуви, не будет лишним, если появятся люди, которые пожертвуют малоимущим семьям бытовую технику или предметы мебели.

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"В каждом селе Абхазии есть от 7 и более семей, нуждающихся в нашей поддержке. В некоторых случаях люди живут буквально в голых стенах, они готовы принять любую помощь. Фонд существует с апреля этого года, все это время нам приносят вещи, в последние месяцы особенно активно. Однако этого все равно не хватает. Я также призываю людей передавать в дар хоть и ношеную одежду, но в хорошем состоянии, которую еще можно использовать", — отметила представитель благотворительного фонда.

Сбор вещей в фонде "Киараз" будет осуществляться на постоянной основе и после завершения акции "Тепло сердца", добавила Гопия.

Фонд "Киараз" учрежден в апреле 2015 года. Деятельность фонда началась с волонтерских акций сбора вещей для малоимущих семей Абхазии посредством социальной сети Facebook. В настоящее время "Киараз" работает в тесном взаимодействии с главами сельских администраций и общественными активистами.



