Жители Сухума потребовали устранить последствия потопа в столице

СУХУМ, 15 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жители Сухума потребовали устранить последствия потопа, произошедшего в ночь с 3 на 4 августа.

"Я живу по улице Адыгейская, при каждом дожде река Адзапш поднимается и заходит в дома жителей. Мы хотим, чтобы устье реки, наконец, расчистили. После вчерашнего дождя уровень воды снова поднялся, затопило семь домов. Люди еще не оправились от потопа в начале месяца, сейчас ситуация повторилась, дальше так продолжаться не может", — отметил Алексей Габлия.

По его словам, люди после первого потопа нуждаются в материальной компенсации, однако надежды на это мало, говорит он.

"В прошлом году после потопа нам сказали, что не будут выплачивать компенсации, но пообещали расчистить устье реки, чего до сих пор не сделали", — говорит жительница улицы Адыгейская Элеонора Сангулия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пикет жителей Сухума перед администацией президента

К собравшимся людям вышел премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, который связался по телефону с администрацией города и дал поручение в кратчайшие сроки устранить последствия стихии.

Жители посетовали премьеру на то, что никакие службы ничего не сделали для того, чтобы устранить последствия паводка по улице Адыгейская.

"Там уже тридцать лет речка не чистится. Там нет никакой глубины, мы каждый год страдаем от потопа, но никто не помогает", — сказала одна из жительниц.

Премьер дал указание администрации Сухума принять делегацию из трех человек, где им расскажут, по какому графику будут выполняться работы по устранению последствий потопа.