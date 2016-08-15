Хаджимба потребовал от курортных объектов республики прозрачности

СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Роберт Джопуа. Отражать достоверные цифры количества людей, посещающих курортные объекты республики, потребовал у их руководителей в ходе совещания президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"Я понаблюдал картину, которая складывается и на Рице, и в Афоне, и на границе по реке Псоу. Мы с вами имеем серьезные потери. Где они теряются! Я не знаю, какой ОБЭП вас проверяет и какая прокуратура проверяет. Я думаю, что нужно будет проверять и саму прокуратуру, и сам ОБЭП тоже", — сказал президент.

Президент отметил, что нужно не стремиться приблизиться к показателям прошлого года, а превысить их.

В ходе совещания, в котором также приняли участие руководителей Службы госбезопасности, Министерства внутренних дел и Таможни, Хаджимба отметил, что хорошая тенденция была в прошлом году, положительная, а на сегодняшний день картина не совсем приглядная. Он также заявил, что по результатам работы будут сделаны серьезные выводы.

"Это не для меня вы делаете, это не мой интерес, а интерес нашего государства. Вы должны понять, что деньги, которые мы теряем там, это деньги нашего народа. Заверяю вас, цифры, которые мне озвучили на Рицинском участке и в Афоне, на порядок должны быть больше. Предайте всем своим господам, которые стоят на так называемых шлагбаумах и выдаче билетов, что кое-кому придется отвечать за это", — заявил глава государства.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба подчеркнул, что совещание в таком формате пройдет и по завершении курортного сезона.