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Абхазская азбука.

Объявлен конкурс проектов развития абхазского языка

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Госкомиссия по реализации Государственной программы развития абхазского языка принимает проекты, нацеленные на развитие государственного абхазского языка.

Сухум. 15 августа — Sputnik. Конкурс проектов объявляет Государственная комиссия по реализации государственной программы развития абхазского языка, сообщается на сайте президента Республики Абхазия.

"При отборе проектов, финансирование которых будет предусмотрено в бюджете комиссии на 2017 год, преимущество будет отдано наиболее актуальным проектам, способствующим созданию базы для дальнейшего развития языка, переводу делопроизводства на абхазский язык, эффективному обучению на абхазском языке, привлечению к осуществлению проектов больше молодежи", – говорится в сообщении.

В проекте должны быть указаны те, кто над ним работает, актуальность проекта, цель, расходы, сколько времени понадобится на реализацию и какова будет польза.

Проект может быть представлен как на абхазском, так и на русском языке. Проекты принимаются до 31 сентября и будут рассматриваться специально созданной рабочей группой.




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