Во вторник в Абхазии переменная облачность, без осадков

По сообщению метеорологов, в выходные дни на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.

СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Госгидрометеослужба республики сообщает, что во вторник территория Абхазии окажется под влиянием передней части южного циклона с теплой массой воздуха. Ожидается переменная облачность, без осадков.

На территории республики температура воздуха ночью прогреется до +22˚С +24˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +30˚С.

Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.

Температура морской воды +27˚С, волнение на море будет умеренным, силой в два балла.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Влажность воздуха относительная 60-90%.