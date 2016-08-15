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Прогноз.

Во вторник в Абхазии переменная облачность, без осадков

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (618)
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По сообщению метеорологов, в выходные дни на территории Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков.

СУХУМ, 15 авг – Sputnik. Госгидрометеослужба республики сообщает, что во вторник территория Абхазии окажется под влиянием передней части южного циклона с теплой массой воздуха. Ожидается переменная облачность, без осадков.

На территории республики температура воздуха ночью прогреется до +22˚С  +24˚С, в дневное время суток столбик термометра поднимется до +30˚С.

Атмосферное давление повышенное, будет понижаться.

Температура морской воды +27˚С, волнение на море будет умеренным, силой в два балла.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Влажность воздуха относительная 60-90%.

Прогноз погоды с 20:00 15.08.2016 по 20:00 16.08.2016
© Sputnik Леон Гуния
Прогноз погоды с 20:00 15.08.2016 по 20:00 16.08.2016

 

Темы:
Погода в Абхазии (618)
Теги:
прогнозы, погода, Абхазия



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