Президент: пьяных за рулем необходимо уголовно наказывать

СУХУМ, 15 авг – Sputnik, Роберт Джопуа. Ввести уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии предложил в понедельник 15 августа президент Абхазии Рауль Хаджимба.

"С выходом Парламента из отпуска будет принято решение. Будут повышены меры административного воздействия, и будет введена уголовная ответственность. Я другого выхода не вижу. За вождение в алкогольном и наркотическом опьянении без каких-либо предупреждений наступает уголовная ответственность, иначе мы потеряем и туристов, и своих людей", — сказал президент.

По словам главы государства, некоторые водители автотранспортных средств рискуют своими жизнями и жизнями своих пассажиров.

"Я поднимался на Рицу и спускался несколько раз. Вы знаете, нужно быть человеком рисковым, чтобы на этой трассе ездить. Как ездят господа, которые занимаются джиппингом. Эти люди рискуют, во-первых, собой и самое главное, они рискуют людьми, которых перевозят — это ненормально", — считает он.

Вместе с тем Хаджимба призвал сотрудников Госавтоинспекции выполнять свои непосредственные обязанности и предотвращать случаи нарушения правил дорожного движения.

"Если там стоит сотрудник ГАИ, если у него есть глаза и совесть, то он должен остановить эту машину и провести соответствующую работу. К сожалению, наверное, все там решают свои личные вопросы", — подчеркнул Хаджимба.

Президент Абхазии сказал и о недопустимости нарушений ПДД водителями экскурсионных автобусов, курсирующих по достопримечательностям страны.