"Пьяная" сотня: дорожная статистика Абхазии второй половины января

Согласно официальной статистике на сайте МВД Абхазии, с 16 по 31 января 2018 года в ходе профилактических и рейдовых мероприятий сотрудников ведомства было зарегистрировано 94 случая управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Бадри Есиава, Sputnik

И стар и млад

Информационное агентство Sputnik Абхазия продолжает анализ статистики вождения автомобилей в состоянии алкогольного опьянения. Во второй половине января сотрудники ГАИ Абхазии оштрафовали 94 водителя за езду в нетрезвом виде, что составило 3% от общего числа правонарушений на дорогах республики. Если сравнивать с первой половиной января, то подобных нарушений было выявлено на 1% меньше, но, судя по статистике МВД Абхазии, несоблюдение правил увеличилось к концу месяца почти вдвое.

Пресс-служба ГУ МЧС России по Са "Пьяная" дорожная статистика первой половины января в Абхазии

Лидирующую позицию по-прежнему занимают мужчины старше 50 лет. Таких с 16 по 31 января было 20 человек и самому взрослому из них 62 года. С отставанием в пять пунктов следующую строчку заняли автомобилисты в возрасте от 40 до 45 лет – их было 15 человек, а третью позицию "антирейтинга" разделили между собой водители от 30 до 35 лет и от 35 до 40 лет — по 13 человек. В этой категории "засветилась" одна женщина в возрасте 33 лет.

Пример прилежания демонстрируют водители в возрасте от 18 и до 25 лет. В общей сложности их было пять человек во второй половине января.

Самые "пьяные округи" Абхазии

Трасса Псоу-Ингур остается самой "пьяной" в статистике МВД Абхазии. Всего за пятнадцать дней второй половины января на ней было оштрафовано 28 водителей, что в два раза больше, чем в первой половине месяца. Столица республики уверенно сохраняет вторую строчку, на этот раз с 26 водителями.

Третье место на "пьедестале" занимает Гудаута, от которой всего на одного подвыпившего водителя отстала Гагра. На путь исправления вступил Очамчырский район, который снизил отрицательные показатели с 11 до четырех человек в сравнении с началом января.

Репутацию самых трезвых заслужили водители Ткурчалского и Сухумского районов. За целый месяц ни одного штрафа за езду "подшофе". Гал сохраняет стабильность и дает в статистику одного водителя "навеселе". А вот Гулрыпшскому району хвалиться нечем – с нулевого показателя первой половины января он дал восемь нарушителей "сухого закона" к концу месяца.

С 26 по 28 число были отмечены самые "пьяные" дни во второй половине января. За это время было оштрафовано 25 водителей.

При подготовке материала использованы данные из сводок, опубликованных на официальном сайте МВД Абхазии о проведении профилактических и рейдовых мероприятий.