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Алхас Ферзба.

Абхазский бас на московской сцене: Алхас Ферзба выступит в Москве

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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На сцене Московской консерватории имени П. И. Чайковского Алхас Ферзба исполнит произведения из различных опер.

СУХУМ, 6 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский певец Алхас Ферзба 11 февраля выступит с концертом в Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Об этом певец сообщил в интервью радио Sputnik.

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© Sputnik. Руслан Кривобок
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"Концертмейстер Светлана Ефимова — солистка Большого театра, близкий друг Дмитрия Хворостовского, которого, к сожалению, с нами уже нет. Это для меня очень важно, потому что она много информации передает мне о том, как Хворостовский работал над этими произведениями. Такие люди живут своей профессией, своей музыкой. Работа Хворостовского над произведениями была уникальной", — сказал Ферзба.

Алхас Ферзба подчеркнул, что Светлана Ефимова работает по приглашению в качестве ассистента дирижера на оперных постановках в различных театрах мира.

"В ее послужном списке такие театры, как Большой театр России, Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко, Берлинская опера, Мюнхенская опера, Ковент-Гарден, Венская опера, Цюрихская опера и другие. На протяжении многих лет являлась личным пианистом-коучем Народного артиста России Дмитрия Хворостовского", — отметил певец.

Ферзба подчеркнул, что вторая участница концерта меццо-сопрано Юлия Мазурова – солистка Большого театра России.

"Она поет ведущие партии в Большом театре. Долгое время работаем и выступаем вместе", — заметил Ферзба.

По его словам, программа концерта насыщена оперными ариями.

"Концерт очень ответственный. Когда поешь трехчасовую оперу то, можно сказать проще, так как есть много пауз где можно отдохнуть,  помогают партнёры,  декорации, костюмы и оркестр, то есть ты не поешь 3 часа подряд а когда поешь у рояля сложнее тем, что ты один и исполняешь подряд все произведения", — заметил он.

Алхас Ферзба выразил надежду на то, что концерт будет интересным, и зрители останутся довольны.

Певец родился в Сухуме. Окончил Сухумское музыкальное училище по классу виолончели и Художественное училище по классу живописи.

В 2009 году с отличием окончил вокальный факультет Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского. В его репертуаре много оперных партий.

Алхас Ферзба — солист Московской государственной академической филармонии и Абхазской государственной филармонии имени Р. Д. Гумба, солист Оперного театра Московской консерватории имени П. И. Чайковского.




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