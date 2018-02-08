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Сергей Шамба

8 февраля 1993 года: совещание комиссара Шамба с писателями Абхазии

© Фото: Facebook/ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (180)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Газета "Республика Абхазия" за 8 февраля 1993 года: 8 февраля первый заместитель министра обороны Абхазии, комиссар Вооруженных сил Абхазии Сергей Шамба провел совещание с абхазскими писателями. Он отметил важность работы мастеров художественного слова в области публицистики для отражения фронтовой жизни, широкого показа мужества нашего народа в борьбе за восстановление государственного суверенитета.

В статье также говорится, что на встрече с писателями подчеркивалась необходимость налаживания более тесных контактов между представителями творческой интеллигенции и недавно созданным отделом пропаганды при комиссаре Вооруженных сил. Обсуждался также вопрос создания группы писателей, которая занялась бы разработкой плана сотрудничества с органами массовой информации. Говорилось о целесообразности издания боевых листков, политических листовок, подготовки актуальных интервью, очерков и зарисовок о бойцах, стойко защищающих Родину от грузинских захватчиков.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (180)



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