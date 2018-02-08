8 февраля 1993 года: совещание комиссара Шамба с писателями Абхазии

Газета "Республика Абхазия" за 8 февраля 1993 года: 8 февраля первый заместитель министра обороны Абхазии, комиссар Вооруженных сил Абхазии Сергей Шамба провел совещание с абхазскими писателями. Он отметил важность работы мастеров художественного слова в области публицистики для отражения фронтовой жизни, широкого показа мужества нашего народа в борьбе за восстановление государственного суверенитета.

В статье также говорится, что на встрече с писателями подчеркивалась необходимость налаживания более тесных контактов между представителями творческой интеллигенции и недавно созданным отделом пропаганды при комиссаре Вооруженных сил. Обсуждался также вопрос создания группы писателей, которая занялась бы разработкой плана сотрудничества с органами массовой информации. Говорилось о целесообразности издания боевых листков, политических листовок, подготовки актуальных интервью, очерков и зарисовок о бойцах, стойко защищающих Родину от грузинских захватчиков.

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