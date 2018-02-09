Обзор цен на рынке Сухума

За прошедшие две недели на Сухумском рынке цены на некоторые продукты питания изменились. Так, помидоры, которые стоили 120 рублей, теперь можно купить по 115 рублей за килограмм. А вот цены на огурцы существенно поднялись. Теперь их в среднем можно купить по 180 рублей за килограмм.

Цены на говядину и свинину тоже претерпели изменения. Говядину, которая двумя неделями ранее в среднем стоила 350 рублей, сейчас можно купить по 270 рублей за килограмм. А свинину — по 350 рублей за килограмм.

Молочные продукты практически не изменились в цене. Килограмм сулугуна по-прежнему стоит 400 рублей. А вот копченый сыр, который ранее стоил 450 рублей, теперь в среднем обойдется в 470 рублей за килограмм.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, продавцы начинают снижать цены. Стоимость продуктов питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Продукт дня – киви.

Киви — травянистая лоза. Плоды киви богаты клетчаткой, аминокислотами и содержат фруктозу, глюкозу, витамины А, С, Е, калий, кальций, магний, фосфор, железо, пектин. Укрепляют иммунную систему и стимулирует выработку коллагена. Киви считается диетическим и низкокалорийным продуктом.

Киви широко используется в приготовлении десертных блюд и освежающих напитков. А также хорошо сочетается с мясом и морепродуктами.