Георгий Бабаев рассказал, что спасает стоматологов от "выгорания"

О профилактике болезни зубов, о необходимости регулярного посещения стоматолога, об особенностях своей профессии в эфире радио Sputnik рассказал президент Ассоциации стоматологов Абхазии Георгий Бабаев.

"Боль является уже причиной того, что зуб разрушен в большей степени. Приходится совершать манипуляции для того, чтобы извлечь нервы, депульпировать. Хотелось бы, чтобы люди приходили чаще к врачу, примерно два раза в год. Не нужно ждать никаких проявлений боли", — сказал Георгий Бабаев в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

По словам Бабаева, врачи стоматологи смотрят не только на зубы, но также обращают внимание на язык, горло, глаза, нос. После осмотра могут направить и к специалистам другого профиля.

"Интересная, сложная, опасная, нужно любить ее", — сказал Бабаев о своей профессии.

По словам стоматолога, чтобы не "выгореть", в профессии нужно совершенствоваться, овладевать новыми манипуляциями, методиками, ездить на конгрессы, общаться с коллегами, быть в сообществе.

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Свой профессиональный праздник зубные врачи отмечают в День святой Аполлонии.