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Георгий Бабаев
© Sputnik / Томас Тхайцук

Георгий Бабаев рассказал, что спасает стоматологов от "выгорания"

В Абхазии
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О профилактике болезни зубов, о необходимости регулярного посещения стоматолога, об особенностях своей профессии в эфире радио Sputnik рассказал президент Ассоциации стоматологов Абхазии Георгий Бабаев.

"Боль является уже причиной того, что зуб разрушен в большей степени. Приходится совершать манипуляции для того, чтобы извлечь нервы,  депульпировать. Хотелось бы, чтобы люди приходили чаще к врачу, примерно два раза в год. Не нужно ждать никаких проявлений боли", — сказал Георгий Бабаев в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

По словам Бабаева, врачи стоматологи смотрят не только на зубы, но также обращают внимание на язык, горло, глаза, нос.  После осмотра могут направить и к специалистам другого профиля. 

"Интересная, сложная, опасная, нужно любить ее", — сказал Бабаев о своей профессии.

По словам стоматолога, чтобы не "выгореть", в профессии нужно совершенствоваться, овладевать новыми манипуляциями, методиками, ездить на конгрессы, общаться с коллегами, быть в сообществе.

 9 февраля отмечается Международный день стоматолога. Свой профессиональный праздник зубные врачи отмечают  в День святой Аполлонии.

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