Инфекционисты России и Абхазии согласовали план действий на год

СУХУМ, 9 фев – Sputnik. План совместных действий на 2018 год по обмену информацией об инфекционной заболеваемости в Абхазии и приграничных районах Краснодарского края подписали министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия и директор Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора России Александр Куличенко. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила главный санитарный врач республики Людмила Скорик.

"Акцентировались вопросы лихорадок, особенно тех, которые переносятся комарами, кровососущими насекомыми — это такие трансмиссивные инфекции. Влажный климат Абхазии располагает к таким инфекциям. У нас нет таких заболеваний среди нашего населения, но если будет завозной случай, например, лихорадка Зика, чтобы мы могли совместными усилиями принять какие-то меры, чтобы не распространилась инфекция дальше", — сказала Скорик.

По ее словам, такой план совместной деятельности подписывается ежегодно.

"Чтобы у нас не было завозных инфекционных заболеваний и в то же время не давали возможности вывозить, если у нас появятся такие инфекционные заболевания", — пояснила главный санитарный врач республики.

Людмила Скорик напомнила, что в 2016 году, благодаря такому плану совместных усилий, Российской Федерацией были проведены инсектицидные мероприятия, то есть обработка от кровососущих насекомых на территории Абхазии.

"Уже в 2017 году, благодаря рекомендации противочумного института, от них приезжали специальные бригады экологов и энтомологов, были обозначены участки по Абхазии, которые нужно подвергнуть такой обработке, а сама работа выполнялась нашими силами", — уточнила она.

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По утверждению главного санитарного врача республики, сейчас инфекционная заболеваемость в Республик Абхазия находится на очень низких показателях.

"И это радует. Я думаю, предстоящий сезон мы должны продержаться на таких же показателях, — отметила Людмила Скорик. — Сам противочумный институт нам может помочь подготовить определенные виды специалистов".

Также в пятницу 9 февраля прошел семинар в СЭС, который провел директор Ставропольского противочумного института Роспотребнадзора России Александр Куличенко.

"Была организована встреча в руководителями районных СЭС. Он нацелил на какие-то глобальные риски, которые нужно учесть в подготовке к курортному сезону. В этом году привезут безвозмездно тест-систему и лабораторию, она будет усилена за счет их специалиста", — сказала Людмила Скорик.

По ее словам, в течение полутора месяцев будет проведена лабораторная диагностика, мониторинг территории на предмет заболеваемости в летний период, когда повышаются кишечные инфекции.