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Спектакль Пять вечеров - закрытие 36 сезона в Русдраме

Хинтба о "Пяти вечерах" в Санкт-Петербурге: не спали всю ночь

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля пройдет посвященный памяти ленинградского драматурга Александра Володина, театральный фестиваль "Пять вечеров", на котором выступит труппа Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера.

СУХУМ, 10 фев – Sputnik, Бадри Есиава. Труппа РУСДРАМа во всю готовится к предстоящему спектаклю "Пять вечеров" на театральном фестивале в Санкт-Петербурге и, по словам гендиректора театра Ираклия Хинтба, перед показом они не спали всю ночь.

"В данный момент идет репетиция нашего спектакля "Пять вечеров", который удостоен чести завершать фестиваль имени Александра Володина. Кстати говоря, сегодня, 10 февраля, его день рождения, что вдвойне ответственно. Здесь будет вся российская критика, взыскательные зрители, и мы делаем все, чтобы показать спектакль на должном уровне. Мы всю ночь не спали, шла монтировка декораций, и решали другие технические вопросы", — отметил Хинтба.

Несмотря на усталость, уверен Хинтба, спектакль пройдет хорошо. Он подчеркнул, что театр требует полной отдачи сил и не терпит халтуры.

"Если вы занимаетесь театром, то надо быть готовым к тому, что придется не спать, нервничать и делать то, что, может быть, выше сил, но это необходимо для достижения результатов. Главное для нас сегодня — показать высокий уровень, и чтобы Абхазия была представлена как действительно культурная страна, где развивается театр, который интересен не только нам самим, но и всему миру", — сказал Хинтба.

Пресс-конференция в РУСДРАМе по премьере спектакля Примадонна
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Волнение присутствует, признался гендиректор РУСДРАМа, но слаженная работа в подготовке спектакля всей команды профессионалов, среди которых режиссер постановки Антон Киселюс, художник по свету Евгений Лисицин, главный художник театра Виталий Кацба, придает уверенности в нужном результате.

Поддержать театр из Абхазии придут соотечественники, проживающие в Санкт-Петербурге и Москве, отметил Ираклий Хинтба.

На следующий день после закрытия фестиваля "Пять вечеров" в редакции "Санкт-Петербургского театрального журнала" пройдет обсуждение спектакля РУСДАРМа, в котором примут участие ведущие российские критики и специалисты театра.

"Для нас, конечно же, это очень ответственно и почетно. Наконец мы услышим мнения профессионалов, чего нам не хватает в Абхазии", — сказал гендиректор РУСДАРМа.

Сухумский театр юного зрителя, который был преобразован в Государственный Русский театр драмы Абхазии, а позже был назван в честь писателя Фазиля Искандера, открылся 7 сентября 1981 года в Сухуме.




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