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Театр

Только спектакли: какие культурные события пройдут в Абхазии на неделе

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В Абхазии
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Афиша культурных событий с 12 по 18 февраля.

На предстоящей неделе Государственный молодежный театр порадует своих зрителей спектаклем "Требуется лжец". Спектакль пройдет 15 февраля, начало в 18.30.

В Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 14 февраля состоится показ спектакля "Рождество в доме Купьелло". Начало в 19:00.

16 февраля в 19:00 в РУСДРАМе покажут спектакль "Примадонны".

В Государственном драматическом театре Абхазии имени Самсона Чанба 13 и 14 февраля в 19:00 состоится спектакль "Тот, кто свел царя с ума".

В театре также состоится спектакль для детей, 18 февраля в 12 часов пройдет постановка "Снегурочка".

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.




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