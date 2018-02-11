Стоматолог рассказал о профилактической стоматологии в школах Абхазии

Сообщество стоматологов разработало программу, которая может охватить всю республику, позволит выучить более 150 специалистов и создать им рабочие места.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Программу введения комплексной профилактики зубов в школах и садах республики намерена предложить Ассоциация стоматологов Абхазии. Об этом в интервью радио Sputnik сообщил президент сообщества стоматологов Георгий Бабаев.

"Ассоциация стоматологов Абхазии разработала программу, которая может охватить всю республику, позволить выучить более 150 специалистов и создать им рабочие места. Это все расписано, и скоро придем с этим проектом, будем доказывать и показывать его необходимость. вывести программу в массы", — сказал Бабаев.

По его словам, планируется открытие гигиенологических стоматологических кабинетов – первого специалиста, который отвечает за профилактику стоматологических заболеваний.

"Нам хотелось бы вернуть школьную стоматологию. Мы хотим, чтобы в каждой школе, в каждом районе, в каждом селе, где есть школа, детский сад, везде был гигиено-стоматологический кабинет, в котором будут вести профилактический прием. Прием будет охватывать каждого ребенка два раз в год. Ему будут проведены все профилактические программы – врач будет расписывать нужное лечение и уже передаст рекомендации родителям или в детскую специализированную клинику", — сказал Бабаев.

Как заметил стоматолог, сейчас такая профилактическая работа не ведется, и все зависит от желания родителей.

"Но настолько единичные случаи, что надо комплексно заниматься. Привели ребенка один раз в год. Посмотрели, полечились. Научить ребенка чистить зубы — это как бы привычно, это то, чему нас учат в детстве, как держать вилку, ложку, зубную щетку. Это первичный инстинкт, который должен быть у каждого человека. Не просто держать во рту, а научить и правильно пользоваться зубной щеткой, определенными методиками, которые захватывают все зубы, чтобы убрать налет. Профессиональная гигиена полости рта, которая заключается не только в том, чтобы снять мягкий налет, но уже и твердый налет, то бишь зубной камень", — привел подробности зубной врач.

Георгий Бабаев отметил, что к стоматологу нужно обращаться с ребенком два раза в год, не дожидаясь боли.