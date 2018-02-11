Карди оглы рассказал о главной проблеме абхазского профессионального бокса

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Основная проблема профессионального бокса Абхазии заключается в отсутствии оснащенного зала для тренировок, рассказал в студии радио Sputnik Абхазия президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди оглы.

"Первая наша проблема в том, что у нас нет своего спортивного оснащенного зала. Профессиональный боксер может эффективно тренироваться только там, где для этого есть все необходимое. Спорткомплекс — это, конечно же, наша мечта", — сказал Карди оглы.

Отсутствие специализированного помещения для тренировок боксеров и проведения турниров, добавил он, создает множество проблем, в том числе и в организации международных состязаний.

Несмотря на сложности в работе, подчеркнул Альберт Карди оглы, за пять лет существования Федерации профессионального бокса Абхазии дстигнуты определенные результаты, и самым плодотворным в этом плане стал 2017 год.

"2017 год был одним из самых удачных для нас. Первый наш выход на профессиональный ринг состоялся в Пятигорске, где выступил первый профессиональный боксер в истории нашей страны, мастер спорта России и Абхазии Саид Смыр. Тогда мы представили Абхазию как отдельное государство и вышли с государственным флагом, прозвучал гимн. Саид Смыр одержал победу на том ринге", — с гордостью подчеркнул Карди оглы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Саид Смыр победил в рейтинговом бою шоу "Без компромиссов" в Пятигорске

Еще одним достижением Карди оглы назвал череду побед молодого боксера из Абхазии Батала Чежия, который на сегодняшний день обладает поясом СНГ и славянских стран, который Чежия завоевал на профессиональном боксерском шоу в Сухуме.

Благодаря спортивным достижениям, сборам и турнирам, которые проводятся на территории Абхазии, подчеркнул Карди оглы, у молодежи появилось больше желания заниматься боксом, о чем говорит рост числа желающих посещать Республиканскую детскую спортивную школу.

Все это, добавил президент Федерации профессионального бокса Абхазии, могло и не сбыться без поддержки государства, одной из сотовых компаний страны и бизнес сообщества.