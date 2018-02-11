19:03 11 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Бокс

Карди оглы рассказал о главной проблеме абхазского профессионального бокса

CC0
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7110

Федерация профессионального бокса Республики Абхазия была создана 10 февраля 2013 года.

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. Основная проблема профессионального бокса Абхазии заключается в отсутствии оснащенного зала для тренировок, рассказал в студии радио Sputnik Абхазия президент Федерации профессионального бокса республики Альберт Карди оглы.

"Первая наша проблема в том, что у нас нет своего спортивного оснащенного зала. Профессиональный боксер может эффективно тренироваться только там, где для этого есть все необходимое. Спорткомплекс — это, конечно же, наша мечта", — сказал Карди оглы.

Отсутствие специализированного помещения для тренировок боксеров и проведения турниров, добавил он, создает множество проблем, в том числе и в организации международных состязаний.

Несмотря на сложности в работе, подчеркнул Альберт Карди оглы, за пять лет существования Федерации профессионального бокса Абхазии дстигнуты определенные результаты, и самым плодотворным в этом плане стал 2017 год.

"2017 год был одним из самых удачных для нас. Первый наш выход на профессиональный ринг состоялся в Пятигорске, где выступил первый профессиональный боксер в истории нашей страны, мастер спорта России и Абхазии Саид Смыр. Тогда мы представили Абхазию как отдельное государство и вышли с государственным флагом, прозвучал гимн. Саид Смыр одержал победу на том ринге", — с гордостью подчеркнул Карди оглы.

Архивное фото
© Sputnik / Томас Тхайцук
Саид Смыр победил в рейтинговом бою шоу "Без компромиссов" в Пятигорске

Еще одним достижением Карди оглы назвал череду побед молодого боксера из Абхазии Батала Чежия, который на сегодняшний день обладает поясом СНГ и славянских стран, который Чежия завоевал на профессиональном боксерском шоу в Сухуме.

Благодаря спортивным достижениям, сборам и турнирам, которые проводятся на территории Абхазии, подчеркнул Карди оглы, у молодежи появилось больше желания заниматься боксом, о чем говорит рост числа желающих посещать Республиканскую детскую спортивную школу.

Все это, добавил президент Федерации профессионального бокса Абхазии, могло и не сбыться без поддержки государства, одной из сотовых компаний страны и бизнес сообщества.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Портфель
    Мгновенная отставка

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на заседании правительства поинтересовался у главы Минтруда и соцзащиты, не устала ли она, и тут же уволил.

  • Люди на пункте пропуска. Архивно ефото
    Входа нет

    С 15 февраля Китай закрывает границу с Кыргызстаном – почему это произойдет, и как долго будут действовать ограничения?

  • Заключенные, архивное фото
    Казнить нельзя

    ЕС снова просит Минск отказаться от смертной казни – почему Беларусь остается единственной страной Европы, где она еще проводится?

  • Банковские пластиковые карты
    Бегство капитала

    Состоятельные люди побегут из Латвии из-за новых мер правительства – что так напугало обладателей солидных капиталов?

  • Бывший премьер-министр Литвы Гедиминас Киркилас, архивное фото
    Украинский вопрос

    Есть ли шанс на улучшение отношений между Россией и Литвой, рассказал в интервью Sputnik экс-премьер балтийской республики Гедиминас Киркилас.

  • Дорин Киртоакэ
    Кто свидетель?

    Государственный обвинитель назвал имена тех, кто будет давать показания по делу бывшего главы Кишинева Дорина Киртоакэ.

  • Генеральная прокуратура РТ, архивное фото
    Миссия не выполнена

    В Таджикистане после убийства полковника погранслужбы афганскими контрабандистами его подчиненных могут привлечь к уголовной ответственности

  • Казанский собор, один из крупнейших храмов Санкт-Петербурга
    В ожидании консула

    Стало известно, когда откроется генеральное консульство Узбекистана в Санкт-Петербурге – в Северной столице живет много граждан республики.

  • Британские болельщики
    "Коварные" русские

    Британская пресса предупреждает об опасностях, которые якобы ждут английских болельщиков на ЧМ по футболу в России, ссылаясь на данные эстонской разведки.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кто на свете всех милее: россиянки на Олимпиаде 2018
Видео с места падения пассажирского самолета Ан-148 в Подмосковье
Кадры с места крушения Ан-148 в Подмосковье
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia