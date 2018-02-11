11 февраля 1993 года: Герой Абхазии Аскер Дзагоев спас однополчан от смерти

Из книги Лили Хагба "Их души тают над горами" воспоминания подполковника Вооруженных сил Республики Абхазия Муссы Даурова о своем друге Герое Абхазии Аскере Дзагоеве.

Аскер Дзагоев находился в вертолете, сбитом в июне 1993 года в районе абхазского села Ажара, контролируемого сванскими боевиками.

Мусса Дауров с декабря 1992 года был начальником отдела военной разведки и контрразведки Восточного фронта, с апреля 1993 года одновременно начальником Ткуарчалского гарнизона:

"Аскер был мужественный и храбрый человек. У него это сочеталось с трезвым умом стратега. Сказывался опыт, приобретенный в Афганистане. Прежде чем сделать дело, он анализировал возможные последствия. Никогда не суетился, на войне все это просто необходимо. Помню, в Маркуле, за час до намеченных переговоров с грузинской стороной, Аскер, Гена и я решили пообедать. Это было 11 февраля 1993 года. Только сели за стол, как начался артобстрел. Рядом прогремело три взрыва. Аскер вскочил и говорит: "Надо выйти из помещения". А мы продолжали трапезу. Он все-таки настоял на своем. Только вышли из помещения, как его разнесло прямым попаданием снаряда. Аскер спас нас от неминуемой гибели. Обстрел прекратился, и мы в назначенное время отправились к месту переговоров к ничейной полосе. Еще с вечера ребята предприняли меры предосторожности. Наши дозоры охватили полукольцом место переговоров. Мы знали, что и грузинская сторона предприняла такие же меры, и что за все время переговоров мы будем находиться под их прицелом. Аскер внешне был очень спокоен. Мы оставили бойцу Алию Жужуеву документы, фотографии, оружие и вышли из расположения кабардинской роты. Опять начался обстрел. Это было в 13:40, а переговоры были назначены на 14:00. Было ясно, что переговоры сорваны, однако мы ждали до 17:00, предполагая, что грузины еще придут. Но они так и не пришли. Когда мы шли на переговоры, я заметил, что Аскер идет, прикрывая меня. На мой вопрос: "Что ты делаешь?" – он ответил: "Я по возрасту и званию младше (он был капитан), кроме того, мы – адыги".

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