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Валерий Аршба

Валерий Аршба: российские спортсмены привезут много медалей из Пхенчхана

© Sputnik
В Абхазии
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Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (15)
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Сборная России допущена к участию в XXIII зимних Олимпийских играх, которые открылись в Пхенчхане 9 февраля, под олимпийским флагом в статусе "Спортсмены-олимпийцы из России" (OAR).

СУХУМ, 11 фев – Sputnik.  Российских спортсменов на олимпиаде не так много, но завоеванных медалей будет немало. Такую уверенность высказал президент Олимпийского комитета Абхазии Валерий Аршба в интервью радио Sputnik.

По его прогнозам, спортсмены-олимпийцы из России займут третье место в общекомандном зачете.

"Спортсмен, который занимался два, пять, десять лет, не знает, из-за чего его не допустили к Олимпиаде. Ко всему примешивается политика. Просто не захотели и не пустили. Но те, кого допустили, победят и пройдут с российским флагом на закрытии, что разрешается, – тогда восторжествует справедливость и подтвердится их высокая спортивная подготовка. Одержали победу, потому что сильные спортсмены, а не потому, что принимают допинг", — отметил Валерий Аршба.

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По его словам, чем больше давление, оказываемое на российских спортсменов, тем больше это мобилизует их силы и укрепляет спортивный дух.

"В Российской Федерации так — чем больше давления на них оказывают, тем больше они любят свою страну. Запугать их не получится", — сказал Аршба.

Президент Олимпийского комитета Абхазии рассказал, что следит по телевизору за выступлениями российских спортсменов.

"Радуюсь, когда выигрывают и испытываю боль, когда проигрывают. Иногда думаю, выключу телевизор, и включу только при объявлении результатов, чтобы не волноваться, но все равно не могу. Правильно, что поехали на Олимпиаду, считаю", — подчеркнул Валерий Аршба.

Олимпиада в Пхенчхане будет проходить до 25 февраля. В соревнованиях принимают участие спортсмены из 92 стран.

Россияне появились на олимпийском стадионе в Пхенчхане 55 по счету после австрийцев. Знаменосцем у команды OAR стал волонтер. Всего в церемонии открытия приняли участие около 80 россиян.

Решением Международного олимпийского комитета (МОК) от 5 декабря 2017 года только "чистым" российским спортсменам разрешено выступить на Играх-2018 в статусе "олимпийский атлет из России" (OAR) под олимпийским флагом. Российские спортсмены имели возможность поехать на Игры только после получения приглашения от специальной комиссии МОК по допуску.

Темы:
Олимпиада-2018 в Пхенчхане (15)



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