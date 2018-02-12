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Марина Гегия

Педиатр: до сорока детей в день приводят в детскую больницу Сухума

© Фото: из личного архива Марины Гегия
В Абхазии
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В Республиканскую детскую больницу, по словам педиатра, чаще всего привозят детей с повышенной температурой, пневмонией и заболеванием почек.

СУХУМ, 12 фев – Sputnik. До сорока больных детей в день приводят в Республиканскую детскую больницу. Об этом в интервью радио Sputnik сообщила педиатр лечебного учреждения Марина Гегия.

При этом врач подчеркнула, что ни о какой эпидемии речи на сегодняшний день нет.

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© Sputnik
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"С температурой чаще обращаются. Повышенную температуру тела могут спровоцировать различные заболевания. Но часто у нас в стране родители дома начинают сами лечить своих детей. Потом только к нам обращаются. И, как следствие, у врачей возникают проблемы с лечением уже запущенных форм заболевания, — отметила Марина Гегия. — Своевременно обратившись к врачам, можно избежать тяжелых последствий".

Помимо повышенной температуры, среди причин, по которым родители привозят детей в больницу, педиатр назвала пневмонию и заболевание почек.

"Для лечения каждой болезни нужно время. Осложнения возникают, если ребенок своевременно не получит лечение. Анализы, когда сдают вовремя, тоже помощь нам в постановке диагноза и назначении лечения", — заметила врач-педиатр Республиканской детской больницы.

Педиатр настоятельно рекомендовала своевременно обращаться в лечебные учреждения, в частности, для профилактики посещать поликлинику.

"Профилактику заболеваний проводит поликлиника, куда должны обращаться родители. Из поликлиники оповещают родителей, когда приводить детей на прививки", — сказала Гегия.

По ее словам, когда на приеме в поликлинике обнаруживается, что ребенок заболел, тогда его и направляют в детскую больницу.




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