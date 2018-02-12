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Беслан Агрба

Беслан Агрба: будем сотрудничать с другими диаспорами

© Sputnik Александр Натрускин
В Абхазии
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Беслан Агрба, который занимает пост председателя правления региональной общественной организации соотечественников из Абхазии "Московская абхазская диаспора" с 2011 года, вновь избран главой диаспоры на состоявшемся 11 февраля в Москве отчетно-выборном собрании общественной организации РОО "Московская Абхазская диаспора".

СУХУМ, 11 фев – Sputnik. О намерении активно сотрудничать с разными диаспорами в рамках "Абхазо-абазинского Конгресса" заявил в интервью радио Sputnik глава общественной организации "Московская Абхазская диаспора" Беслан Агрба.

"У "Абхазо-абазинского Конгресса" появился новый импульс с приходом Муссы Экзекова в эту организацию. Мы будем активно сотрудничать по трансдиаспоральным связям", — отметил Агрба.

Беслан Агрба во время ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера Стоянка человека
© Sputnik / Томас Тхайцук
Агрба: проект "В гостях у диаспоры" расскажет абхазам об этническом ресурсе

Рассказывая о ближайших планах "Московской абхазской диаспоры", Беслан Агрба поделился, что уже снят пилотный вариант проекта "В гостях у диаспоры".

"Начали интересный проект "В гостях у диаспоры" – это будет серия встреч-интервью, которые мы будем записывать на камеру, размещать на сайте диаспоры. Нам очень хочется, чтобы интересные истории об абхазах, проживающих в Москве, в России и в других странах узнавали в Абхазии и понимали, какой человеческий этнический ресурс у нас есть", — сказал Агрба.

Среди проектов, которые поддержала Московская диаспора, — "Лица диаспоры", в котором рассказывается о Кериман Эбжноу — первой Мисс вселенная в 30-ые годы ХХ века.

Встреча Московской абхазской диаспоры со студентами-первокурсниками из Абхазии
© Фото: Эсма Хагба
Абхазская диаспора встретилась со студентами-соотечественниками

"Так же мы будем поддерживать проекты, которые раньше вели. Много достаточно интересных и нужных проектов. Есть и регулярные мероприятия – каждый год в марте проводим встречи диаспоры, отмечаем День Победы в сентябре, у нас танцевальный ансамбль и детская школа обучения абхазскому языку. Кроме того у нас проходят мероприятия, которые наша абхазская молодежь,  живущая в Москве, инициирует. Было много интересны проектов, например, "Что? Где? Когда?", проводили абхазские студенты в Москве, и из Абхазии приезжали команды", — перечислил глава Московской абхазской диаспоры.

Беслан Агрба вновь избран главой Московской абхазской диаспоры на состоявшемся 11 февраля в Москве отчетно-выборном собрании общественной организации  РОО “Московская Абхазская диаспора”.

Беслан Агрба занимает пост председателя правления РОО "Московская абхазская диаспора" с 2011 года.




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