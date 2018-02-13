Врач: электроожоги в Абхазии случаются редко

СУХУМ, 13 фев – Sputnik. Первая помощь пострадавшим от электрического тока — необходимо сначала отключить сам источник тока или отодвинуть пострадавшего, прервать контакт. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik Абхазия заведующий отделением реанимации Республиканской детской больницы Артур Сепян.

Как отметил детский реаниматолог, опасным для жизни человека может быть напряжение свыше 250 вольт, однако при длительном воздействии и напряжение в 220 вольт может привести к остановке сердца.

"Оказывать первую помощь пострадавшим от электрического тока нельзя голыми руками. Необходимы резиновые перчатки или специальные приспособления. После этого необходимо проверить, как работает сердце. При необходимости сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. Пострадавшего необходимо срочно доставить в специализированное медицинское отделение", — отметил Сепян.

Врач отметил, что лечение таких больных должно проводится в специализированных ожоговых центрах.

"Это специфическое заболевание, с каждым днем опасность может усиливаться. Чаще всего у человека глубокое поражение ткани в области грудой клетки, например. Мы не будем знать, что творится в легких, нужно специальное оборудование. На второй день может начаться отек легких, местами отмирают ткани. Необходимо непрерывное наблюдение. Очень много проблем будет в дальнейшем, и чтобы их избежать, нужно специализированное ожоговое отделение. Там специальные палаты, больной должен лежать отдельно, а не в общей палате, где могут быть больные разными инфекциями. Ожоговая поверхность должна быть на уровне стерильной чистоты. Проводится комплекс очень многих мероприятий с участием многих специалистов. Потому что при ожоге и почки могут отказать, и состояние легких, сердца, все под ударом тока", — сказал Сепян.

© REUTERS/ Gleb Garanich Электрический удар: что нужно сделать до приезда скорой

По его словам, высоковольтный электроожог — очень редкое явление в республике, и строить ожоговый центр нецелесообразно.

"Электроожоги редки, но на моей памяти два-три было после войны. Разруха была, все открыто, дети заходили, куда не полагается, — сказал Артур Сепян. – Часты случаи ожогов кипятком, пламенем. С ними мы справляемся. Удар копытом, разрывы селезенки, печени, внутренних органов — бывают такие случаи. И к счастью, мы достигали успехов в лечении. Был случай, когда ребенок упал с высоты. Сегодня уже женился, имеет детей".

О первой помощи пострадавшим от воздействия электрического тока, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал заведующий отделением реанимации Республиканской детской больницы Артур Сепян.