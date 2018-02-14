СУХУМ, 14 фев – Sputnik. Сборник номеров газеты "Республика Абхазия" издан в Сухуме. Об этом в интервью радио Sputnik Абхазия сообщил составитель, историк Аслан Авидзба.

В изданный сборник вошли номера газеты "Республика Абхазия" времен Отечественной войны народа Абхазии – с 14 августа 1992 по 30 сентября 1993 года.

"Не в каждой библиотеке можно найти все номера газеты "Республика Абхазия". Подшивки полной нет. Я понимал необходимость подобного издания. Я сам не смог найти все номера газеты. Если я, который стремится написать историю войны, не могу найти экземпляры газеты, то как будущее поколение, молодежь сможет найти газету и вычитать полезное для себя, что понадобится им в учебе? Я позвонил тогдашнему редактору газеты Виталию Чамагуа. Он вел собственную подшивку, но и у него не сохранились все номера", — заметил Аслан Авидзба.

Историк напомнил, когда началась война, газета "Республика Абхазия" стала издаваться в Гудауте.

"Первый вышедший номер, когда началась Отечественная война, датируется 14 августа – 21 августа 1992 года, получилось в неделю раз. Сразу по прибытии из Сухума в Гудауту наладить выпуск газеты было сложно. Но редактор Виталий Чамагуа сумел наладить работу редакции и газету начали печатать в гудаутской типографии", — сказал Авидзба.

По словам историка, в результате исследования выяснилось, что один раз была перепутана нумерация газеты.

"Как вы знаете, у газеты "Республика Абхазия" двойная нумерация. Одна нумерация ведется с момента начала выхода газеты с 1991 года, другая с начала каждого года. Ошибка была в нумерации текущего года, два номера под одним прошли. Но мы эту ошибку нашли, так как в сквозном номере, то есть с начала выхода газеты, правильно был обозначен номер", — поделился Аслан Авидзба.

Он отметил, что на страницах газеты "Республика Абхазия" отражена современная история Абхазии.

© Sputnik Томас Тхайцук "Апсны": первая глава абхазской журналистики

"Порой человек забывает путь, который он прошел. А тот, кто забыл прошлое, может потерять и будущее. Это можно сказать и о минувших веках и о более современной истории. И это касается не только подшивок газеты "Республики Абхазия". Война закончилась уже 25 лет как, но можем потерять материалы, которые рассказывают нам историю Отечественной войны народа Абхазии", — сказал составитель сборника.

Сборник "Газета "Республика Абхазия" 14 августа 1992 – 30 сентября 1993 года" вышел тиражом 500 экземпляров, объем — 920 страниц.

"500 экземпляров, мало, конечно, для объема информации, которая в ней сдержится. Там содержатся очерки, истории, имена более пяти тысяч человек", — заметил Авидзба.

По его словам, много полезной информации почерпнет для себя читатель из нового сборника.