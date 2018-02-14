14:18 14 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 10°C
Прямой эфир
Поиск
Подарочные изделия от Ариханды Цушба

Хендмейд сердце в подарок: что дарить на день влюбленных?

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
6420

14 февраля – еще один повод рассказать любимому человеку о своих чувствах. Кто-то дарит цветы, кто-то книги и конфеты, а хендмейдер Ариханда Цушба предлагает в качестве подарка авторские воздушные сердечки из джута и кофе. О том, как делать подарок своими руками, читайте в материале Sputnik.

Сария Кварацхелия, Sputnik

Ариханда Цушба не так давно занялась изготовлением авторских поделок, но уже успела набить руку и неплохую клиентскую базу.

"Впервые идея делать что-то своими руками возникла перед Новым годом. Тогда я решила из кофе и джута изготовить елочку. Правда, я еще не думала о том, чтобы делать это массово. Просто смастерила две елочки для себя", – рассказывает свой хендмейд путь Ариханда.

После хендмейд елочек посыпались идеи новых произведений.

"Меня всегда привлекал джут и кофе. Я подумала, почему бы, пока я нахожусь в декрете, не делать такие авторские изделия для тех, кому это интересно, – поясняет Цушба. –  Училась по интернету, так как нигде больше научиться хендмейду я не могла. Так я начала делать конструкции из чашек, блюдца и кофе. Например, у меня есть такой топиарий "Парящая чашка", который заинтересовал многих. А вот ближе к 14 февраля я стала принимать заказы на воздушные сердечки".

Подарочные изделия от Ариханды Цушба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подарочные изделия от Ариханды Цушба

Фигурки сердца Ариханда Цушба делает из воздушного шара, ниток и кофе.

"Я использую воздушный шар в форме сердца, надуваю, а затем обвязываю нитками или джутовой веревкой. Затем я обмазываю сверху клеем ПВА, жду, пока высохнет", – делится пошаговым процессом мастерица.

Фигура должна сохнуть двое суток, после же, по словам Ариханды, шар с помощью иголки сдувают, а поверх воздушного сердца из ниток или джута проходят краской.

"Если я использую красную нитку, то краску я не использую, если же джут, то золотистой краской прохожу по фигурке", – поясняет Цушба.

После того как краска высыхает, остается последний "штрих" – декор.

"В качестве декора я использую зерна кофе, ленточку, сушеные дольки апельсина или мандарина. Но в основном в работе использую натуральные продукты. Тот же джут – не синтетический материал, а натуральный", – говорит мастерица из Нового Афона.

Кроме воздушных сердечек, Ариханда также делает обычные сердечки.

"Их я делаю либо из картонки, которую опять-таки обвязываю нитками или джутом и декорирую зернами кофе, либо делаю из проволоки, которую я использую в качестве каркаса, потом декорирую нитками. Но хит покупок пока – неизменно воздушные шары. Их больше всего заказывают на 14 февраля", – поясняет Ариханда Цушба.

Подарочные изделия от Ариханды Цушба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подарочные изделия от Ариханды Цушба

 

Пока, как признается мастерица, какого-то большого ассортимента у нее нет.

"Но я буду продолжать этим заниматься. Впереди множество идей, которые я планирую воплотить", – делится планами хендмейдер.

День святого Валентина, или День влюбленных – праздник, который 14 февраля отмечается во всем мире. По поводу происхождения этого праздника существует несколько версий, по одной из которых много лет назад христианский священник по имени Валентин совершил запрещенный римским императором обряд венчания, за что 14 февраля был казнен, и с тех пор он считается покровителем влюбленных. День святого Валентина, покровителя всех влюбленных, получил поистине всемирное признание, он стал популярен во многих странах среди верующих и неверующих, вне зависимости от национальности и религиозных конфессий.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Банковский сейф, архивное фото
    За "базар" ответят!

    Заподозренный Минфином США в отмывании средств латвийский ABLV Bank считает обвинения "вопиющей клеветой" и намерен добиваться их опровержения.

  • Председатель Партии труда Валентинас Мазуронис, архивное фото
    Гей, литовцы!

    Депутат Европарламента от Литвы попросил правительство разъяснить, рассказывают ли детям в начальной школе сказки, пропагандирующие однополые браки.

  • Владелица отчищает свою машину от налипшего снега во время снегопада
    Снег на голову

    Государственная гидрометеорологическая служба Молдовы объявила "желтый код" метеоопасности в связи с сильными осадками.

  • Перед входом в пункт обмена валюты, архивное фото
    Валютный коридор

    Таджикистан откроет пункты обмена валюты на границах с Узбекистаном и Кыргызстаном, чтобы люди не пользовались услугами нелегальных обменников.

  • Автобус
    Спасение замерзающих

    В Павлодарской области Казахстана полицейские спасли 55 граждан Узбекистана, направлявшихся в Россию и оставшихся в степи из-за поломки автобуса.

  • Михаил Кылварт
    Аполитичный диктант

    Почему в Таллинне растет интерес к "Тотальному диктанту", и почему в этом мероприятии нет никакого политического подтекста, рассказал глава местного горсобрания.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Актриса Сара Джессика Паркер в Нью-Йорке
Гляжу в тебя как в зеркало: россиянки и их звездные двойники
Девушка в ледяном море
Закаляйся, будь здоров: девушка купается в ледяном море
Конституционный суд Абхазии
Сформирован Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia