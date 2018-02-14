Прокурор Сухума о факте получения электротравм ребенком: идет проверка

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Амра Амичба. Прокуратурой столицы проводится доследственная проверка по факту получения электротравм несовершеннолетним Нестором Аршба. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил прокурор Сухума Руслан Тыркба.

© Sputnik Бадрак Авидзба Открытая опасность: почему трансформаторы в Сухуме не закрыты на замок

По его словам, доследственная проверка – это одна из стадий рассмотрения сообщения о происшествии, при которой устанавливаются все обстоятельства, а затем будет принято процессуальное решение.

"Установлено, что ребенок вошел в помещение трансформатора путем свободного доступа. В рамках проверки будет дана оценка соблюдения норм безопасности на объекте повышенной опасности. Территориальность наша, поэтому мы будем принимать решение, но каким оно будет, покажет доследственная проверка, — уточнил прокурор Сухума. — Если будут усмотрены признаки уголовного преступления в виде халатности или другого состава, то, конечно, мы будем возбуждать уголовное дело. Если будут основания для отказа возбуждения, применения мер дисциплинарного характера и так далее, то мы будем их принимать. В любом случае все исчерпывающие меры будет приняты, как положено. Прокурорская проверка идет".

Девятилетний Нестор Аршба получил электротравмы в помещении трансформатора, установленного по улице Акиртава, 60 в Сухуме 11 февраля.