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Пресс-конференция в министерстве культуры

Хинтба рассказал об оглушительном успехе РУСДРАМа на Володинском фестивале

© Sputnik Бадрак Авидзба
В Абхазии
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XIV международный театральный фестиваль "Пять вечеров", посвященный памяти драматурга Александра Володина, на закрытии которого со своим спектаклем выступила труппа Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера, проходил в Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спектакль "Пять вечеров" имел оглушительный успех на XIV международном театральном фестивале в Санкт-Петербурге, сказал генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

Он признался, что когда спектакль ставили в РУСДРАМе, ему было немного страшно.

"Было немного страшно, потому что такой спектакль непривычный для нашего зрителя. Мы все-таки привыкли к менее экспрессивному, скованному, героико-романтическому, к театру, где мы скрываем эмоции за внешними проявлениями. Эмоция выражается в крике, в громкости голоса, мы боимся очень тонких эмоций, искренности, боимся посмотреть на сцене влюбленными глазами. В этом спектакле мы перешли эту грань, сделали рывок для нашего театра. Я переживал, потому что не был уверен, что это получится. Как мы видим, и здесь у нас  был успех, в Санкт-Петербурге успех был оглушительный", — подчеркнул Хинтба.

Пресс-конференция в министерстве культуры
© Sputnik Бадрак Авидзба
Пресс-конференция в министерстве культуры

Гендиректор РУСДРАМа заметил, что Володинский фестиваль – это особое пространство, которое ежегодно возникает в Санкт-Петербурге.

"Этот фестиваль отличается своей особой атмосферой и своей системой координат, попасть на фестиваль для любого театра считается очень престижным и важным", — сказал он.

Спектаклю "Пять вечеров" РУСДРАМа вручили приз Володинского фестиваля.

"Получить такую статуэтку — это как получить "Золотую маску", ей очень дорожат. Эта статуэтка есть в очень небольшом количестве театров. В этом году в фестивале принимали участие Театр имени Вахтангова, Театр на Таганке, Московский ТЮЗ, Санкт-Петербургский театр, театр из Китая и наш", — заметил он.

Ираклий Хинтба рассказал, что зрители овациями приняли выступление актеров РУСДРАМа.

"Критики фестиваля сказали нам, что единственный спектакль, на котором зрители устроили овацию, было наше выступление", — сказал гендиректор.

Актеры РУСДРАМа, выступавшие в заключительный день театрального фестиваля, рассказали, что после спектакля состоялся очень подробный разбор в редакции петербургского театрального журнала.

"Это было то, что нам необходимо. Разбор был подробнейший", — подчеркнул Хинтба.

Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия поздравила РУСДРАМ с успешным выступлением в Санкт-Петербурге.

"Мы очень рады, что ваш сезон начался с такого прекрасного события, как участие в Володинском фестивале, в городе, в котором одна из самых требовательных, взыскательных публик. Мне кажется, это замечательное событие, очень большая победа и очень хороший опыт для вас", — сказала Арсалия.

Министр отметила важность того, что театральные постановки, проходящие в Абхазии с большим успехом, выходят на международную сцену.

Сухумский театр юного зрителя был преобразован в Государственный Русский театр драмы Абхазии, а позже был назван в честь писателя Фазиля Искандера. Театр открылся 7 сентября 1981 года в Сухуме.

С 24 мая 2016 года РУСДРАМ возглавляет генеральный директор Ираклий Хинтба.




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