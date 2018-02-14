Хинтба рассказал об оглушительном успехе РУСДРАМа на Володинском фестивале

XIV международный театральный фестиваль "Пять вечеров", посвященный памяти драматурга Александра Володина, на закрытии которого со своим спектаклем выступила труппа Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера, проходил в Санкт-Петербурге с 6 по 10 февраля.

СУХУМ, 14 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Спектакль "Пять вечеров" имел оглушительный успех на XIV международном театральном фестивале в Санкт-Петербурге, сказал генеральный директор Государственного Русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

Он признался, что когда спектакль ставили в РУСДРАМе, ему было немного страшно.

"Было немного страшно, потому что такой спектакль непривычный для нашего зрителя. Мы все-таки привыкли к менее экспрессивному, скованному, героико-романтическому, к театру, где мы скрываем эмоции за внешними проявлениями. Эмоция выражается в крике, в громкости голоса, мы боимся очень тонких эмоций, искренности, боимся посмотреть на сцене влюбленными глазами. В этом спектакле мы перешли эту грань, сделали рывок для нашего театра. Я переживал, потому что не был уверен, что это получится. Как мы видим, и здесь у нас был успех, в Санкт-Петербурге успех был оглушительный", — подчеркнул Хинтба.

© Sputnik Бадрак Авидзба Пресс-конференция в министерстве культуры

Гендиректор РУСДРАМа заметил, что Володинский фестиваль – это особое пространство, которое ежегодно возникает в Санкт-Петербурге.

"Этот фестиваль отличается своей особой атмосферой и своей системой координат, попасть на фестиваль для любого театра считается очень престижным и важным", — сказал он.

Спектаклю "Пять вечеров" РУСДРАМа вручили приз Володинского фестиваля.

"Получить такую статуэтку — это как получить "Золотую маску", ей очень дорожат. Эта статуэтка есть в очень небольшом количестве театров. В этом году в фестивале принимали участие Театр имени Вахтангова, Театр на Таганке, Московский ТЮЗ, Санкт-Петербургский театр, театр из Китая и наш", — заметил он.

Ираклий Хинтба рассказал, что зрители овациями приняли выступление актеров РУСДРАМа.

"Критики фестиваля сказали нам, что единственный спектакль, на котором зрители устроили овацию, было наше выступление", — сказал гендиректор.

Актеры РУСДРАМа, выступавшие в заключительный день театрального фестиваля, рассказали, что после спектакля состоялся очень подробный разбор в редакции петербургского театрального журнала.

"Это было то, что нам необходимо. Разбор был подробнейший", — подчеркнул Хинтба.

Министр культуры и историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия поздравила РУСДРАМ с успешным выступлением в Санкт-Петербурге.

"Мы очень рады, что ваш сезон начался с такого прекрасного события, как участие в Володинском фестивале, в городе, в котором одна из самых требовательных, взыскательных публик. Мне кажется, это замечательное событие, очень большая победа и очень хороший опыт для вас", — сказала Арсалия.

Министр отметила важность того, что театральные постановки, проходящие в Абхазии с большим успехом, выходят на международную сцену.

Сухумский театр юного зрителя был преобразован в Государственный Русский театр драмы Абхазии, а позже был назван в честь писателя Фазиля Искандера. Театр открылся 7 сентября 1981 года в Сухуме.

С 24 мая 2016 года РУСДРАМ возглавляет генеральный директор Ираклий Хинтба.