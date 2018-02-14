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Одинокая девушка на пирсе

Завышенные требования: почему одинокие сердца не находят друг друга

© Fotolia/ Bits and Splits
В Абхазии
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В Международный день влюбленных психолог Илона Воуба размышляет о том, что мешает людям в Абхазии строить свою семью.

Sputnik

В последнее десятилетие наблюдается такое резкое изменение в отношение к браку в целом. В Абхазии, как отмечает психолог Илона Воуба, очень много людей, которым перевалило за 30 лет, и которые до сих пор так и не женились.

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"Если еще совсем недавно все развивалось достаточно традиционно – девушку либо воровали, либо знакомили с молодым человеком, а потом на протяжении какого-то времени они общались, встречались, и все плавно двигалось к свадьбе, то сейчас молодые парни не спешат делать предложение руки и сердца любимой, да и сами девушки не торопятся идти под венец. Я думаю, это связано с тем, что происходят определенные процессы в обществе и в мире. И мимо нас эти процессы, конечно, не могут пройти", – уверена она.

Некоторые современные люди, по словам Воуба, хотят получить образование, построить карьеру, ездить по миру.

"То есть наслаждаются свободой. Это сейчас модно. И у нас с каждым годом все больше девушек, которые не выходят замуж до 30 лет. Назвать их одинокими сложно. Они достаточно часто занимаются каким-то делом, работают в представительных организациях. Они молоды, умны, красивы", – говорит Воуба.

Современные девушки в первую очередь заняты личностным ростом.

"Очень часто я слышу: "Очень хочется построить личную жизнь, но нет времени". То есть исторически где-то в памяти осталось, что нужно стремиться к созданию семьи, но в это же время они работают 12 часов в сутки", – поясняет психолог.

Как отмечает Илона Воуба, когда девушка занимается карьерой, то восприятие мужчины у нее становится немного иным.

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"Или он воспринимается как компаньон, или он воспринимается как конкурент. На самом деле, эти процессы могут происходить совершенно неосознанно. И зачастую сложнее найти мужа не из-за возраста, а из-за высоких требований к мужчине. Еще у нас в Абхазии принято жить с родителями, если даже человеку уже за 30. И получается, что эти зрелые, но все еще молодые люди продолжают жить с родителями. И соответственно там могут быть иные роли отца и матери. Девушку может тормозить некая роль матери, которую она могла наблюдать, будучи ребенком либо уже формирующейся девушкой. Ей просто может не нравиться роль ее матери именно как женщины, как жены в доме. Где-то мы встречаем, когда эта роль обесценивается", – уверена она.

Сегодня очень много мужских обязанностей перекладывается на женщину.

"Это тоже, конечно, не может не повлиять на выбор женщины, которая в своей семье видела роль отца – такого сильного мужчины, который решает все вопросы. И тогда в жизнь этой девушки не проникнуть обычному мужчине. Это такой опыт, который может являться помехой", – считает Воуба.

Но есть и обратная сторона медали.

"Нередкое явление – неблагополучный отец – пьющий или, не приведи господь, поднимающий руку на свою жену или детей. Это, конечно, обостряет неуверенность в себе. Это все ведет к тому, что отношений вроде бы хочется, но в то же время в реальности не допускается", – поясняет психолог.

Еще одна причина одиночества в 30 лет – слишком завышенные требования к потенциальным кандидатам.

"Зачастую у девушек или парней слишком оторванные от действительности требования. Девушки хотят мужа, который будет хорошо зарабатывать, прекрасно выглядеть. Я думаю, что здесь перед собой нужно честно поставить вопрос, кто такой муж, зачем он нужен в этой жизни, – говорит Воуба. – Иногда я слышу ответ, якобы он нужен для того, чтобы реализовать свои мечты с помощью сильных рук мужчины, и тогда можно побыть и в роли жены, и в роли матери. На самом деле брак не всегда гарант счастья. Поэтому девушка должна понимать, для чего ей выходить замуж, и готова ли она быть с ним и в радости, и в горе. И в целом, любовь и взаимный интерес. А заработать денег можно и самой. А вот чувства и отношения ни за какие блага не купишь".

Бывает и так, что люди хотят построить личную жизнь, но по каким-то причинам им не везет.

"Я сталкивалась с такими ситуациями. Есть какая-то нерешительность, привязанность к своей собственной семье, из-за которых человек не может построить свою семью. Есть такая привязанность к своим родителям, которая мешает человеку устроить самостоятельную жизнь", – резюмировала Воуба.




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