14 февраля 1993 года: полгода войны за Абхазию

Редакционная статья газеты "Республика Абхазия" за 14 февраля 1993 года "Полгода войны – отечественной, освободительной".

Полгода назад, 14 августа 1992 года, мирный труд жителей Абхазии был прерван вероломным вторжением на ее территорию войск Госсовета Грузии. Но блиц–крига у правителей мини–империи не получилось. Десятки, сотни молодых патриотов Абхазии предпочли "умереть стоя, чем жить на коленях". На помощь нашему народу пришел Северный Кавказ. Уже на третий день войны за Главным кавказским хребтом прозвучал обращенный к нам взволнованный голос чеченца Хаси Зибукаева:

Мужайтесь братья! Сон забудьте!

В окопах жить учитесь все.

Свою свободу сберегите:

Дороже слова в мире нет.

Строчки эти оказались провидческими: нам всем пришлось жить по-новому – кому в окопах с автоматом в руках, кому в холодных квартирах голодного блокадного Ткуарчала… Изменили специализацию, стали военными корреспондентами и мы, журналисты. Иных – Анзора Кварчелия, Саиды Делба – с нами уже нет. Они пали на боевом посту. В шестом номере популярного российского еженедельника "Голос" первый заместитель председателя Международной конфедерации журналистских Союзов Владимир Сухомлинов в статье "Если политики предпочтут танк – это плохие политики" с большой теплотой и тревогой пишет о сегодняшних буднях журналистов Абхазии, о тех из них, судьба которых не известна.

"Когда в прошлом августе я услышал, – вспоминает он, – что танки вошли в Абхазию, чтобы огородить от диверсий железную дорогу, мне стало по-человечески грустно и стыдно".

Полгода наша газета "Республики Абхазия" выходит в уменьшенном объеме на полиграфической базе гудаутской районки. И, отмечая этот печальный юбилей – начало агрессии, мы в сегодняшнем номере пишем не только о последних событиях, но и бросаем взгляд на путь, пройденный за шесть месяцев сражающейся Абхазии. И вновь выражаем уверенность, что справедливость на древней земле Апсны восторжествует, что победа будет за нами.

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