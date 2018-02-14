Третий день масленицы: панкейки с черникой

Масленичная неделя в этом году будет длиться до 18 февраля. Уже третий день масленицы, сегодня можно напечь заморских оладушек – панкейков. Если вы любите их, но никогда не готовили, мы предлагаем вам легкий пошаговый рецепт.

Анжелика Бения, Sputnik

Бильд-редактор агентства Sputnik Абхазия Илона Хварцкия предлагает в третий день масленицы приготовить необычные блины — панкейки. Рецептов для пышных оладушек множество, Илона делится своим.

Для теста панкейков нам необходимо:

Сливочное масло — 30 г;

Мука — 150 г;

Разрыхлитель — 7 г;

Соль — 3 г;

Ваниль – 2 г;

Сливки 20% — 215 г;

Яйцо — 1 шт;

Мед — 35 г.

Чтобы "получился шедевр", автор этих панкейков просит придерживаться рецепта. Для начала нужно растопить сливочное масло. Можно сделать это на огне или в микроволновке, как вам удобно: порезать кубиками масло, засыпать в чашку и прогреть секунд 10, пока не получится жидкое масло.

Приступаем к PANCAKE MIX – заготовка для теста: соединяем пшеничную муку (150 грамм), разрыхлитель (7 грамм) и соль (3 грамм). Венчиком, можно даже миксером, 2-3 минуты нужно тщательно взбивать сухую смесь, чтобы получилась однородная масса.

Жидкие ингредиенты необходимо готовить в отдельной чашке, чтобы наши панкейки получились пышными и рассыпчатыми.

В отдельную посуду наливаем сливки (215 грамм, жирность 15-20%), дальше вливаем туда растопленное сливочное масло (30 грамм) и одно яйцо. Добавляем туда мед (чем гуще, тем лучше, можно даже засахаренный). Венчиком хорошо перемешиваем.

Аккуратно жидкую смесь вливаем в сухую массу. Налили и аккуратно венчиком помешали. Не мучаем тесто, только смесь стала однородной — перестаем мешать. Тесто должно получиться не жидким (не стекаться с венчика должно, а сваливаться). Густоту и жидкость регулируем сливками или мучной смесью.

Жарим наши панкейки на среднем огне, если огонь будет сильным — не прожарятся внутри. Как только на лепешечке появятся 3-4 пузырька в центре — панкейк готов, переворачиваем. На второй стороне обжариваем меньше.

Панкейки можно подавать со сливками, медом или джемом. Илона свои украсила черничным джемом.