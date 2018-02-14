18:27 14 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Панкеик с черничным джемом

Третий день масленицы: панкейки с черникой

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
Получить короткую ссылку
4 0 0

Масленичная неделя в этом году будет длиться до 18 февраля. Уже третий день масленицы, сегодня можно напечь заморских оладушек – панкейков. Если вы любите их, но никогда не готовили, мы предлагаем вам легкий пошаговый рецепт.

Анжелика Бения, Sputnik

Бильд-редактор агентства Sputnik Абхазия Илона Хварцкия предлагает в третий день масленицы приготовить необычные блины — панкейки. Рецептов для пышных оладушек множество, Илона делится своим.

Для теста панкейков нам необходимо:

  • Сливочное масло — 30 г;
  • Мука — 150 г;
  • Разрыхлитель — 7 г;
  • Соль — 3 г;
  • Ваниль – 2 г;
  • Сливки 20% — 215 г;
  • Яйцо — 1 шт;
  • Мед — 35 г.

Чтобы "получился шедевр", автор этих панкейков просит придерживаться рецепта. Для начала нужно растопить сливочное масло. Можно сделать это на огне или в микроволновке, как вам удобно: порезать кубиками масло, засыпать в чашку и прогреть секунд 10, пока не получится жидкое масло.

Приступаем к PANCAKE MIX – заготовка для теста: соединяем пшеничную муку (150 грамм), разрыхлитель (7 грамм) и соль (3 грамм). Венчиком, можно даже миксером, 2-3 минуты нужно тщательно взбивать сухую смесь, чтобы получилась однородная масса.

Жидкие ингредиенты необходимо готовить в отдельной чашке, чтобы наши панкейки получились пышными и рассыпчатыми.

В отдельную посуду наливаем сливки (215 грамм, жирность 15-20%), дальше вливаем туда растопленное сливочное масло (30 грамм) и одно яйцо. Добавляем туда мед (чем гуще, тем лучше, можно даже засахаренный). Венчиком хорошо перемешиваем.

Аккуратно жидкую смесь вливаем в сухую массу. Налили и аккуратно венчиком помешали. Не мучаем тесто, только смесь стала однородной — перестаем мешать. Тесто должно получиться не жидким (не стекаться с венчика должно, а сваливаться). Густоту и жидкость регулируем сливками или мучной смесью.

Жарим наши панкейки на среднем огне, если огонь будет сильным — не прожарятся внутри. Как только на лепешечке появятся 3-4 пузырька в центре — панкейк готов, переворачиваем. На второй стороне обжариваем меньше.

Панкейки можно подавать со сливками, медом или джемом. Илона свои украсила черничным джемом.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Бургундская (виноградная) улитка
    Улиточный "безвиз"

    Латвия стала крупнейшим импортером улиток с Украины – прибалтийские компании продают моллюсков в Западную Европу по цене в пять раз дороже.

  • Вести: 25 лет в эфире российского телевидения, архивное фото
    Нет цензуре!

    Холдинг ВГТРК отказался цензурировать свои программы по требованию Комиссии по телевидению и радиовещанию Литвы.

  • Глава Академии наук Молдовы Георге Дука
    Судьба академика

    Глава Академии наук Молдовы Георге Дука может лишиться своей должности: что говорят в парламенте республики?

  • Флаги Евросоюза, архивное фото
    "Культурное" оружие

    Что может помочь Евросоюзу укрепиться в Таджикистане и других странах Центральной Азии и бороться с влиянием России и Китая в регионе?

  • Электрическая подстанция
    Свет да любовь

    Таджикистан может начать поставлять электроэнергию в Узбекистан уже в первой половине текущего года – от чего зависят сроки?

  • Эстонские солдаты изучают систему Javelin
    Что почем?

    В Минобороны Эстонии заявили, что пуск одной ракеты Javelin обходится бюджету в 200 тысяч евро, что намного больше ранее заявленного – почему ведомство путается в ценах?

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Актриса Сара Джессика Паркер в Нью-Йорке
Гляжу в тебя как в зеркало: россиянки и их звездные двойники
Черничная масленица: готовим заморские оладушки
Моя черничная масленица: готовим заморские оладушки
Конституционный суд Абхазии
Сформирован Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia