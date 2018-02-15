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Донорская кровь

Sputnik подал пример: донорская акция "Открытая ладонь" пройдет в Сухуме

© Fotolia/ Sudok1
В Абхазии
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Инициативная группа студентов АГУ с 15 по 25 февраля проведет благотворительную акцию, чтобы помочь Центральному банку крови пополнить запасы донорской плазмы и крови.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik. Благотворительная донорская акция "Открытая ладонь" пройдет в Сухуме в Центральном банке крови при Республиканской больнице. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал учредитель инициативной группы Константин Васильев.

Мы одной крови: Sputnik и другие доноры сдавали кровь
© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба
"Мы одной крови": Sputnik и другие доноры сдавали кровь

Васильев поделился, что идея о проведении мероприятия, в течение которого желающие смогут сдать кровь в Центральный банк крови, ему пришла после акции информагентства и радио Sputnik Абхазия и Минздрава республики "Мы одной крови", организованной во Всемирный день донора крови.

"Идею подали вы, Sputnik Абхазия. Мы задумали провести десятидневную акцию. Побывали в Центральном банке крови. Нам сказали, что есть проблема нехватки донорской крови. Например, на тех же операциях, куда попадают после ДТП. У нас в Абхазии не так много людей и все вместе должны решать такие вопросы", — уверен Васильев.

Акция "Открытая ладонь" будет проходить с 15 по 25 февраля.

"Не более двадцати минут на всю процедуру затрачивается, думается, каждый человек может затратить время на это благородное дело. Десять дней акции попадает как на рабочие, так и на выходные дни. Когда кому удобно, можно прийти в центр сдать кровь. Не нужно обладать какими-то материальными возможностями, физическое усилия не требуется, если у человека есть здоровье, он может помочь", — отметил Константин Васильев.

По его словам, инициативная группа из десяти студентов АГУ подобную десятидневную акцию провела в декабре прошлого года.

"Около 40 человек пришли сдать кровь, не у всех получилось осуществить забор крови из-за различных противопоказаний. У кого-то было низкое давление, кто-то после операции. Некоторые люди звонили после, просили, чтобы провели еще одну акцию, потому что хотят поучаствовать", — сказал Васильев.

Он отметил, что медработники Центрального банка крови, чтобы выяснить, может ли человек стать донором крови, проводят экспресс-анализ, анкетирование и измеряют давление.

Как стать донором крови в Абхазии
© Sputnik Леон Гуния
Как стать донором крови в Абхазии



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