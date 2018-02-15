15 февраля 1993 года: продовольственный кризис в Сухуме

Из дневника Людмилы Тарнава, оставшейся в оккупированном Сухуме во время Отечественной войны народа Абхазии:

"В магазинах почти ничего нет. Если что и привозят, то все некачественное, плохое. Если растительное масло, то горькое, если томат, то кислый, если повидло, то все в яблочных косточках и внутренних перегородках, так что есть даже опасно. Вот так нам будут присылать все "дай Боже, что нам негоже", в Абхазию. Наше дело молчать в тряпочку, мы – колониальные люди. Жаль, что местные грузины этого не понимают. Хотя до кое-кого уже доходит: мы никому тут не нужны, такой я уже слышала разговор и от них. Так-то!

В их газете прочла смехотворную, лживую статью, предназначенную для русского населения. О том, что Грузия простирается вплоть до Туапсе. Что же за чушь? Ну, кто не знает, что в местах Сочи и его окрестностях испокон веков жили совершенно другие племена: убыхи, джигеты, шапсуги?

На кого рассчитана эта статья? Уже по ней можно судить, насколько правдива вся информация в этой газете. Ври, да знай меру, как говорят. Мне даже жаль этих ребят – гвардейцев, которым заморочили голову политики. Не политики же подставляют свои головы под пули. Вот будет читать их молодежь такие статьи и верить всему, что там пишут. Отсюда и нагнетание обстановки. Из-за незнания истории. Нам утверждают, и опять это сказал по телевидению Надарейшвили, что войну эту Грузии навязали против ее воли. Будто танки абхазов вошли в Тбилиси, а не наоборот. Если Эдуард Амбросиевич за время нашей войны уже шесть раз приезжал в Сухум, почему он не приехал сюда один раз до этой войны, чтобы сесть и все обсудить за столом переговоров?"

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