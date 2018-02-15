Талант от бога: футболисту Саиду Тарба исполнилось 50 лет

Бадрак Авидзба, Sputnik

Саид Тарба родился 15 февраля 1968 года в семье известного футболиста Заура Тарба. Свой первый матч за сухумское "Динамо" Саид Тарба провел в возрасте 10 лет.

Любовь к футболу

Так как отец и дядя Саида Тарба (Заур и Владимир) были успешными футболистами, любовь к самой популярной игре в мире не обошла стороной и Саида. Одним из первых тренеров Саида Тарба был известный наставник Георгий Еланчиди. Под его руководством Тарба стал очень быстро развивать свои уникальные футбольные способности, за что болельщики стали говорить – талант от бога.

Директор Республиканской ДЮСШ игр, игрок сухумского "Динамо" с 1977 по 1987 годы, второй тренер ФК "Динамо" с 1989 по 1992 годы Юрий Логуа рассказал о спортивной семье, в которой родился Саид Тарба.

"Саид Тарба – один из самых талантливых футболистов в Абхазии, он должен был стать величайшим игроком, но судьба сложилась так, что он получил травму ноги, которая не позволила ему этого сделать. Вся его семья спортивная, его отец был замечательным футболистом, до сих пор вспоминают о его ударе, который был сильнее, чем у всех абхазских игроков", — подчеркнул Юрий Логуа.

© Sputnik. Сергей Пивоваров Олег Долматов о сухумском "Динамо": боль по той команде всегда со мной

Отец Саида Тарба Заур играл за сухумскую команду "Рица" – именно такое название носил клуб до переименования в "Динамо".

"Команда "Рица" впоследствии стала называться "Динамо", играл Заур Тарба в 30-х годах прошлого века. Кроме этого, у Саида Тарба мама занималась баскетболом, легкой атлетикой, волейболом, так что ему нельзя было не стать спортсменом, и он стал великолепным футболистом. Его дети пошли по его стопам, старший сын уже окончил краснодарскую академию футбола, сегодня он временно находится здесь, играет за сухумский "Нарт", — заметил он.

Младший сын Саида Тарба также учится в академии футбола Краснодара.

"Я очень надеюсь, что он станет большим футболистом. Саида мы зовем Сайка, потому что он наш товарищ и брат, я играл с ним и тренировал его, он великолепный человек, умеющий дружить. Я от души поздравляю его с юбилеем", — сказал Юрий Логуа.

Футбол в жилах

Сам юбиляр, рассказывая о начале своего футбольного пути, заметил, что заставить ребенка играть в футбол очень сложно.

"Если ребенок не любит, и в нем не заложена любовь к спорту, в частности к футболу, то сделать из него футболиста или какого-нибудь другого спортсмена невозможно. У меня был родной старший брат, мы вдвоем пришли в футбол. После первой тренировки мой тренер подошел ко мне и сказал, чтобы я передал папе, что я должен прийти завтра на тренировку, а мой брат пусть поищет другой вид спорта", — сказал Саид Тарба.

Практически все детство прошло на футбольной площадке, рассказал он.

"У нас была асфальтированная площадка, сегодня есть травяные покровы, и то не всем нравится играть на них, а мы на асфальте босиком играли и только вечером шли домой. Одним словом, мы любили футбол", — подчеркнул Тарба.

По словам Саида Тарба, с детства он наблюдал за игрой многих футболистов, особенно ему нравилась игра Александра Чевадзе.

"Это был игрок сборной СССР, играл за "Динамо" Тбилиси, мне довелось с ним в одной команде играть. Он мне очень импонировал как игрок и человек, отношусь к нему с большим уважением", — подчеркнул футболист.

Среди самых запоминающихся игр в составе "Динамо" Сухум Саид Тарба назвал матчи во второй лиге чемпионата СССР.

"Мы тогда играли с харьковским "Металлистом" и с "Динамо" из Минска на Кубок СССР, эти игры очень запомнились, эти игры проходили незадолго до начала нашей войны, и тогда люди всех национальностей болели за нас, переживали. Конечно, еще запомнились стыковые матчи за выход в первую лигу чемпионата СССР. В составе Сборной СССР я играл за молодежную команду", — отметил Саид Тарба.

© Фото: предоставлено Саидом Тарба Молодежная Сборная СССР

Два "Динамо" и сборная СССР

В составе сухумского "Динамо" Саид Тарба не раз признавался лучшим игроком, лучшим защитником.

© Фото: предоставлено Саидом Тарба "Динамо" Сухум

Будучи игроком сухумского "Динамо", Саид Тарба постоянно получал приглашения выступать в составе детской, а затем юношеской сборной Грузинской ССР, где он всегда носил капитанскую повязку.

В 1985 году Саид Тарба получил приглашение в основной состав молодежной команды сборной СССР. В 1986 году футболист принял участие в международном турнире, посвященном памяти первого вице-президента ФИФА Валентина Гранаткина. Сборная Советского Союза под руководством Анатолия Бышовца не проиграла на турнире ни одной игры и завоевала главный приз турнира.

В средствах массовой информации особо отмечали центрального защитника Саида Тарба, который без единой ошибки провел весь турнир. СМИ отмечали умение Тарба прерывать атаки соперников, не причиняя травм футболистам.

В составе сборной СССР Саид Тарба принимал участие в отборочных матчах чемпионата мира и Европы, со сборной объездил практически весь мир, стал кандидатом в мастера спорта.

В 1986 году Саид Тарба получил приглашение в основную команду "Динамо" Тбилиси. В составе этой команды он завоевал немало наград. Однако распад Советского Союза не позволил ему продолжать выступать в клубе.

© Фото: предоставлено Саидом Тарба В составе "Динамо" Тбилиси

"Когда началась война, можно сказать тогда и закончили играть в футбол. Потом пять лет прошло без футбола, и один год, не тренируясь в течение пяти лет, довелось сыграть в "Жемчужине". После поиграл еще год, но сломал ногу, и на этом моя карьера закончилась", — сказал Саид Тарба.

В 1995 году он пришел в российский клуб города Сочи "Жемчужина", за который в чемпионате России дебютировал 1 апреля того года в домашнем матче первого тура против московского "Динамо". В 1996 году завершил свою профессиональную карьеру в ростовском СКА. Сейчас Саид Тарба – главный тренер футбольной команды "Нарт" Сухум.