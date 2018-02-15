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Приготовление русских блинов студентами кулинарного колледжа

Празднование Масленицы пройдет в Очамчыре 16 февраля

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В рамках празднования Масленицы будет проведена ярмарка, на которую приедут участники из 11 сел Очамчырского района.

СУХУМ, 15 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Традиционное празднование Масленицы состоится в Очамчыре в пятницу 16 февраля, сказала корреспонденту Sputnik гендиректор "Дома Москвы" Зоя Баутина.

"Масленица традиционно является одним из ярких и любимых праздников в России, и мы этот праздник уже четвертый год организуем в Абхазии. Праздник традиционно проходит в Очамчырском районе, люди из всех близлежащих сел и районов с удовольствием приезжают на праздник, и он получается очень масштабным. В этом году празднование Масленицы мы организуем в тесном сотрудничестве с администрацией Очамчырского района и русской общиной района", — сказала Баутина.

В праздновании масленицы всегда участвуют как дети, так и взрослые, добавила она.

"В этом году мы подготовили очень интересную программу, будет очень большая концертная часть, которую представит "Театр живой сказки" из Санкт Петербурга, будут выступать творческие коллективы Очамчырского и Галского районов", — сообщила директор "Дома Москвы".

Черничная масленица: готовим заморские оладушки
© Sputnik / Илона Хварцкия Анжелика Бения
Моя черничная Масленица: готовим заморские оладушки

В рамках праздника будет проведена ярмарка, на которую приедут участники из 11 сел Очамчырского района.

"Они представят свои народные промыслы, привезут угощения. Мы приготовили очень много подарков для детей, которые вручим за участие в конкурсах. Как всегда праздник пройдет очень весело, мы встречаем этим праздником весну и провожаем зиму. В заключение праздника мы сожжем чучело, которое будет олицетворять зиму и будем готовиться к весне", — подчеркнула Баутина.

Помимо того, на праздновании Масленицы в Очамчыре в этом году будет организована кухня, в где будут печь блины на месте.




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