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Приготовление блинов

Масленица, день четвертый: готовим обыкновенные блины

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Научиться печь очень вкусные блинчики несложно, надо лишь придерживаться простого, но весьма точного рецепта. Выпускающий редактор Sputnik Абхазия делится своим рецептом обыкновенных блинов.

Рада Ажиба, Sputnik

Тонкими, прозрачными, кружевными, тающими во рту — именно такими могут быть блины. Процесс приготовления блинов довольно длителен, поэтому многие хозяйки предпочитают печь — просто и быстро. Я предлагаю свой рецепт обыкновенных блинов, которые можно подать с различными начинками.

Для приготовления теста для блинов нам понадобятся следующие продукты:

• 2 стакана муки

• 3 куриных яйца

• 100 грамм сахара

• 2 ст. л. масла

• 2 стакана молока

• 1 ч. ложка соли

Приготовление: Отделите желтки от белков, разотрите белки с сахаром, понемногу вливая в полученную смесь молоко. Следом добавьте соль и масло. Осторожно всыпьте муку и размешайте до однородной массы, чтобы не осталось комочков. Тесто по этому рецепту получается нежным, тонким и эластичным.

Раскаляем сковороду, обжариваем блинчики до румяного цвета.

После того, как пожарили все блины, переверните стопку, чтобы нижний блинчик оказался наверху.

Ешьте блины сразу, пока они горячие, со сметаной, медом, сгущенкой, вареньем или любыми другими начинками, которые вам нравятся.




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