Аршба: торговый дом "Абхазия" построят в Ростове

О встрече представителей органов власти Ростовской области с главами дипломатических представительств, аккредитованных в Ростовской области, и о строительстве многофункционального торгового дома "Абхазия" в интервью Sputnik рассказал почетный консул Абхазии в Ростове Адик Аршба.

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- В Ростове-на-Дону прошла встреча представителей органов власти Ростовской области с главами дипломатических представительств, аккредитованных в Ростовской области. Мы знаем, что вы как почетный консул Абхазии в Ростове-на-Дону принимали участие в этом мероприятии. Расскажите, как прошла встреча и какие вопросы обсуждались?

— Подобные встречи проходят на регулярной основе. Обсуждали рабочие вопросы, которые накопились у представителей дипмиссий. Их не так много в Ростовской области. Было уделено внимание и нашим вопросам, они не изменились за последние семь–восемь месяцев, с того времени как консульство приступило к работе. У нас все замечательно с Ростовской областью в плане культурных и спортивных связей. У нас есть большие планы. Мы обсуждали их с министром спорта области.

Единственное направление, которое у нас хромает, и необходимо, чтобы оно с хромоты перешло на уверенный шаг и бег трусцой — это направление экономического сотрудничества. В этом направлении мы и движемся. Мы хотим, чтобы производители из Абхазии были представлены на ростовском рынке — в магазинах, сетях Ростовской области. Потому что есть один нюанс, который известен всем бизнесменам Абхазии: тот объем, который производится в Абхазии, он либо потребляется внутри Абхазии, либо он не готов удовлетворить потребности российских больших сетей. А в Ростове они были бы к месту.

Ростовчане традиционно любят посещать нашу республику не только в летний период, но и в новогодние праздники. Помимо любви к природе существует любовь к определенным продуктам, товарам из Абхазии – это и вода, и вина, и сельскохозяйственная продукция.

Есть понимание со стороны руководства Ростовской области, и мы подбираем участок земли в центре города будет строиться многофункциональный торговый дом "Абхазия". Значительная часть здания будет посвящена торгово-выставочным площадям. Там будут включены помещения разной направленности, но все они нацелены на одно — популяризацию Абхазии в Ростовской области. Торговые площади по продвижению товаров, мини-ресторан, который также будет работать на популяризацию Абхазии во всех ее форматах.

Ищем участок в самом респектабельном месте. Финансирование за счет собственных средств консульства и инвесторов. Никаких нагрузок на государственный бюджет Абхазии не будет.

В торговом доме можно будет приобрести товары из Абхазии как оптом, так и в розницу, можно будет заключать договоры на поставку частным сетям. Как раз тот формат, который интересен нашим производителям.

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Таких задач не ставит ни одно представительство государств, располагающихся в Ростовской области. Потому что в основном это представительства европейских стран не с таким упором на торговлю и реальное повышение товарооборота. Генеральный консул Республики Армения занимается подобной работой. У него уже есть определенные успехи. Мы здесь не изобретаем велосипед. Знаем в каком направлении двигаться. Предварительный проект у нас готов, привязки к конкретному участку нет. Работа ведется, понимание есть.

- Главное, что сама договоренность существует.

— Да, конечно. У нас договоренность со всеми органами местной власти, на всех уровнях. Мы готовили больше года проект соглашения о сотрудничестве. Официальный документ будет первым в истории взаимоотношений Абхазии и Ростовской области, конкретно прописанный на два года вперед. Он практически согласован. Идут финальные, незначительные доработки. И в этом году он будет подписан. И вопрос строительства тоже решается – все идет параллельно.

- Что еще было достигнуто в отношении Абхазии на встрече представителей органов власти Ростовской области с главами дипломатических представительств, аккредитованных в Ростовской области?

— Есть технические вопросы, они посвящены разным направлениям. У нас есть планы. Мы обсуждаем с министерством спорта. Нам хотелось бы, и мы знаем, что это реальная возможность, существенную часть спортсменов заинтересовать зимними и осенними сборами в Абхазии. Чтобы они проводили их не только в Ростовской области, в Турции, но и на территории нашей республики. Пример таких сборов уже есть. Но это капля в море. Над этим еще надо работать, как и над любым другим вопросом.

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Я думаю, если в той же Гагре или Сухуме в зимний период будет определенное количество заезжающих, любителей нашей природы, в том числе спортсменов, это принесет положительную динамику развития. Поможет нашим отельерам, которые вкладываются в бизнес.

- В рамках встречи состоялась поездка по области. Могли бы подробнее об этом рассказать?

— По области есть разные муниципальные образования, в которые мы периодически выезжаем, не только консульство Абхазии, но главы других диппредставительств. У нас уже есть определенные встречные предложения от муниципальных образований, от районов Ростовской области. Предложения организовать, войти в побратимские отношения с районами Абхазии. Все это в рабочем порядке обсуждается. Самое главное, мы стараемся убрать из этого бумажный вариант, чтобы не для галочки все было. Если для этого есть культурный, экономический, финансовый повод мы стараемся идти до конца.

Поймите правильно, шесть-семь месяцев представительства слишком маленький срок для большого объема работы, но динамика есть.