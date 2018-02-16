Гицба об инвестиционном форуме в Сочи: открытый портал взаимодействия

Делегация из Абхазии приняла участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи 15-16 февраля.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Российский инвестиционный форум — это открытый и доступный портал взаимодействия делового сообщества, различных экспертных кругов с представителями исполнительной и законодательной ветвями власти, сказал в интервью корреспонденту Sputnik директор Государственного инвестиционного агентства Абхазии Инар Гицба.

"Для нас эта авторитетная площадка интересна в том числе и как оказия прямого контакта с ключевыми участниками, вовлеченными в процесс формирования новых подходов в вопросах укрепления инвестиционных возможностей", — добавил он.

Глава Государственного инвестиционного агентства заметил, что форум предоставляет прекрасную возможность принять участие в содержательных дискуссиях, получить дополнительный ресурс поиска потенциальных партнеров, узнать о современных инструментах привлечения капиталов в экономику страны, а также обменяться опытом и полезными практиками.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 15-16 февраля. Делегацию Абхазии в Российском инвестиционном форуме возглавляет министр экономики республики Адгур Ардзинба, его заместитель Заур Гулиа, директор Государственного инвестиционного агентства Республики Абхазия Инар Гицба и его заместитель Симон Агрба.