15:55 16 Февраля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Российский инвестиционный форум в Сочи

Гицба об инвестиционном форуме в Сочи: открытый портал взаимодействия

© Sputnik. Владимир Сергеев
В Абхазии
Получить короткую ссылку
6210

Делегация из Абхазии приняла участие в работе Российского инвестиционного форума в Сочи 15-16 февраля.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Российский инвестиционный форум — это открытый и доступный портал взаимодействия делового сообщества, различных экспертных кругов с представителями исполнительной и законодательной ветвями власти, сказал в интервью корреспонденту Sputnik директор Государственного инвестиционного агентства Абхазии Инар Гицба.

"Для нас эта авторитетная площадка интересна в том числе и как оказия прямого контакта с ключевыми участниками, вовлеченными в процесс формирования новых подходов в вопросах укрепления инвестиционных возможностей", — добавил он.

Глава Государственного инвестиционного агентства заметил, что форум предоставляет  прекрасную возможность принять участие в содержательных дискуссиях, получить дополнительный ресурс поиска потенциальных партнеров, узнать о современных инструментах привлечения капиталов в экономику страны, а также обменяться опытом и полезными практиками.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи с 15-16 февраля. Делегацию Абхазии в Российском инвестиционном форуме возглавляет министр экономики республики Адгур Ардзинба, его заместитель Заур Гулиа, директор Государственного инвестиционного агентства Республики Абхазия Инар Гицба и его заместитель Симон Агрба.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Российская военная база в Цхинвале
    Гарант мира

    Роль России как гаранта безопасности Южной Осетии возросла в разы на фоне обостряющихся военных конфликтов во всем мире, считают эксперты.

  • Строительство газопровода, фото из архива
    День Х

    Стало известно время начала поставок азербайджанского "голубого топлива" по Южному газовому коридору в страны Европейского союза.

  • Российско-израильский блогер Александр Лапшин
    Ответный удар

    Блогер Александр Лапшин, осужденный в Азербайджане за посещение Нагорного Карабаха и помилованный Ильхамом Алиевым, подал в суд на республику.

  • Архивное фото СИЗО
    Помилуйте его!

    Мать осужденного на 14 лет лишения свободы экс-главы АО "КазАтомПром" Мухтара Джакишева обратилась к президенту Казахстана с просьбой о помиловании сына.

  • Самолет в аэропорту. Архивное фото
    Лайнер в тумане

    Из-за тумана в международном аэропорту кыргызской столицы "Манас" сегодня были отменены и задержаны несколько рейсов.

  • Лот, выставленный на аукцион
    Торговля Холокостом

    Тряпичная желтая звезда Давида с одежды узника Пружанского гетто была выставлена на продажу на одном из интернет-аукционов Беларуси.

  • Рижский свободный порт
    Хуже бывает

    Из-за геополитической ситуации грузооборот Рижского порта с Россией за год упал на 13,5 процентов – что дальше?

  • Президент Даля Грибаускайте на Всемирном экономическом форуме в Давосе
    Объект атаки

    Как президент Литвы Даля Грибаускайте пугает Европу "российской угрозой" и считает свою страну "объектом своего рода непосредственной атаки".

  • Единый день голосования в регионах России
    Всех посчитали

    По числу российских избирателей, зарегистрированных за рубежом, Молдова занимает второе место в мире. Sputnik узнал, какие еще страны в первой тройке.

  • Скорая помощь в Афганистане, архивное фото
    Совместная борьба

    Таджикистан и Афганистан будут вместе бороться с чрезвычайными ситуациями – соответствующие ведомства уже провели первую встречу.

  • Военнослужащие РФ в Узбекистане
    Пусть меня научат

    Российские специалисты поделились опытом борьбы с террористическими группировками в Сирии со слушателями Академии ВС Узбекистана.

  • Герб Эстонии
    Гимн в законе

    Правительство Эстонии поддержало законопроект по "узакониванию" гимна после того, как в новогоднюю ночь вместо него в телеэфире звучала песня "Эстонец я, и эстонцем останусь".

  • Российская военная база в Цхинвале
    Гарант мира

    Роль России как гаранта безопасности Южной Осетии возросла в разы на фоне обостряющихся военных конфликтов во всем мире, считают эксперты.

  • Строительство газопровода, фото из архива
    День Х

    Стало известно время начала поставок азербайджанского "голубого топлива" по Южному газовому коридору в страны Европейского союза.

  • Российско-израильский блогер Александр Лапшин
    Ответный удар

    Блогер Александр Лапшин, осужденный в Азербайджане за посещение Нагорного Карабаха и помилованный Ильхамом Алиевым, подал в суд на республику.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

По ту сторону экрана: самые известные кинопары
Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины
Варенье, джем и мед: готовим и едим обыкновенные блины
Выборы президента России
Выборы президента РФ: голосовать в Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia