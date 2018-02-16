Даур Курмазия: отмечаем отрицательную динамику собираемости налогов

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Бадрак Авидзба. Министр по налогам и сборам Абхазии Даур Курмазия на коллегии, посвященной итогам работы ведомства за 2017 год, заявил, что существует отрицательная динамика в собирании налогов в республике.

"Прошлый год выдался довольно сложным, в том числе по выполнению плановых заданий по налоговым платежам в бюджет, в целом имеем отрицательную динамику", — сказал он.

Министр подчеркнул, что существуют объективные и субъективные причины в невыполнении плановых показателей.

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"Мы прекрасно понимаем, что есть объективная сторона, связанная со снижением экономических показателей, об этом нам приходилось говорить в течение всего года. В первую очередь проблемы начались в перерабатывающей рыбной промышленности в Очамчырском районе, в последующем у нас произошли потери и во всех остальных районах и больше всего в Гагрском районе в связи с курортной сферой", — подчеркнул Курмазия.

Говоря о суммарных показателях, министр заметил, что в ходе проведенного анализа центральным аппаратом МНС было установлено, что были объективные потери в сравнении с 2016 годом.

"Это 430 миллионов потерь по крупным налогоплательщикам, это дополнительные платежи, поступившие в результате контрольной работы, в частности по Инвестпрограмме – 70 миллионов рублей, это вопрос вычета налога на добавленную стоимость, причем не тот, который сейчас является предметом обсуждения в целом по стране, связанный с ввозным НДС, а вычет по строительно-монтажным работам. Сумма за 2016 год достигает порядка 50 миллионов. Учитывая, что эта сумма пришлась к вычету на 2017 год, суммарная отрицательная разница удваивается", — подчеркнул министр.

Таким образом, добавил он, можно было бы говорить о том, что изысканы резервы порядка 300-350 миллионов рублей дополнительных налоговых платежей, но результат остается результатом, и он отрицательный, заметил он.

"Хотелось бы, чтобы говорили и о субъективном факторе, насколько качественно была проведена работа, насколько мы смогли охватить все объекты налогообложения и все субъекты предпринимательской деятельности, насколько мы добились положительных результатов в разных отраслях и в разных районах", — сказал Курмазия.

По результатам работы за 2017 год, общий объем налоговых платежей, администрируемых Министерством по налогам и сборам, поступивших в государственный бюджет, составил – 2 миллиарда 482 миллиона 496 тысяч 700 рублей, при плане в 2 миллиарда 791 миллион 285 тысяча 500 рублей.

Министр по налогам и сборам сообщил, что по состоянию на 1 февраля 2018 года в Абхазии 2604 юридических лица, из которых функционирующими числятся 1139.

"1097 так называемы "нулевые" и 368 бюджетных организаций. Относительно нефункционирующих организаций и сдачи бухгалтерских балансов и налоговых расчетов, по итогам девяти месяцев было дано указание безусловного прекращения операций по расчетным счетам организаций, не представляющим бухгалтерскую отчетность в течение двух сроков подряд, то есть полгода. В некоторых случаях это выполнено хорошо, а в некоторых имеются серьезные недоработки", — отметил он.

В Гагрском районе приостановлено 220 расчетных счетов, в Гудаутском – 320, сообщил министр.

"Но, к сожалению, в других районах у нас не такое количество, и мне бы хотелось, чтобы мы приостановили операции по всем расчетным счетам. В частности, по городу Сухум количество приостановленных расчетных счетов не соответствует тому количеству, которые представляют бухгалтерскую отчетность. Еще хуже обстоят дела по налогу на добавленную стоимость, по итогам четвертого квартала оказалось, что у нас в среднем расчеты по НДС дают ежемесячно порядка трехсот организаций", — сказал он.

Говоря о так называемых "нулевых" организациях, Курмазия сообщил, что несколько материалов по подобным организациям уже переданы в правоохранительные органы.

"Где имело место занижение только по НДС более чем на 12 миллионов рублей, это так называемые "нулевые" организации. Нами выявлено несколько организаций, которые оформлены на тех людей, которые не знают о существовании у них такой организации", — подчеркнул Курмазия.

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По словам Курмазия, налогоплательщиков волнует вопрос, почему сотрудники Министерства по налогам и сборам по несколько раз проверяют организации.

"Проверки нужны, потому что у нас возникают серьезные основания для подозрений об уклонении от уплаты налогов. Если у нас есть отчетные данные и они вызывают серьезные вопросы, то надо приступать к налоговой проверке незамедлительно", — заметил министр.

Начальник управления налогообложения Министерства по налогам и сборам Вадим Габуния, выступая на коллегии, отметил, что общий объем налоговых платежей, поступивших в бюджет от физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельность в 2017 году, составил 254 миллиона 903 тысячи рублей.

"В том числе по специальному налогу — 93 миллиона 320 тысяч рублей, подоходному налогу — 56 миллионов 803 тысячи рублей, специальному налогу — 93 миллиона 320 тысяч рублей, НДС — 79 миллионов 387 тысяч рублей, земельному налогу — 24 миллиона 899 тысяч рублей", — сказал Габуния.

На учете состоит более пяти тысяч индивидуальных предпринимателей, сообщил он.

По итогам коллегии Министерства по налогам и сборам было принято постановление, согласно которому начальникам ИМНС Республики Абхазия Сухума и районов были даны поручения, направленные на улучшение налогового администрирования, качества проведения документальных налоговых проверок и усиления работы по выявлению возможных резервов поступления налоговых платежей в бюджет.

Начальникам инспекций также было поручено обеспечить приостановление операций по счету налогоплательщиков, не предоставляющих отчетность более шести месяцев, и подготовки необходимых документов в службу судебных исполнителей.