Госдума России ратифицировала Соглашение с Абхазией по медстрахованию

Государственная Дума ратифицировала Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия об обязательном медицинском страховании российских граждан, постоянно проживающих на территории Абхазии и оказания им медицинской помощи в медучреждениях России, в пятницу 16 февраля.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik. Российские полисы обязательного медицинского страхования получат жители Абхазии, имеющие гражданство Российской Федерации. Сообщение о ратификации опубликовано на сайте Госдумы России.

Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Костенников рассказал, что в целях реализации соглашения в части страхования граждан России, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, в системе ОМС России Федеральным фондом обязательного медицинского страхования предусматривается включение таких граждан в реестр лиц, застрахованных по ОМС.

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Ранее министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия сообщил, что в рамках обязательного медицинского страхования будет оказываться специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь.

По его словам, будут созданы пункты выдачи полисов обязательного медицинского страхования по Абхазии, параллельно будет подготовлено и подписано дополнительное соглашение между Министерством здравоохранения Абхазии и правительством Краснодарского края, в котором будет прописана реализация соглашения.

"Это будет происходить в нашем центральном учреждении. Будет создана специальная комиссия по отбору пациентов, и по направлению комиссии нашим пациентам будет оказываться специализированная медицинская помощь", – сказал министр.

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Цахнакия обратил внимание на то, что и после подписания этого соглашения в Абхазии продолжит действовать целевая ведомственная программа, по которой гражданам Абхазии оказывалась помощь за пределами Абхазии. За первое полугодие 2017 года по этой программе на лечение было направлено более 30 миллионов рублей.

"Для нас это чрезвычайно большое подспорье, с одной стороны, это позволит нам беспрепятственно, за счет средств Российского федерального фонда обязательного медицинского страхования оказывать медицинскую специализированную помощь нашим гражданам, с другой стороны, позволит направить средства на развитие нашего здравоохранения на улучшение материально-технической базы и подготовку кадров", – добавил министр.

Депутаты Парламента Абхазии ратифицировали Соглашение с Российской Федерацией о медицинском страховании граждан РФ, постоянно проживающих на территории Абхазии, 6 октября 2017 года.

Документ был подписан по итогам переговоров президентов России и Абхазии Владимира Путина и Рауля Хаджимба, которые состоялись 8 августа 2017 года в Пицунде.