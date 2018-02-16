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Дебютный выстрел: организация "Аҿар рыбжьы" снимет фильм о Латской трагедии

© Фото: из фотоальбома Аиааира
В Абхазии
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Первичный сценарии к фильму о Латской трагедии по словам председателя организации "Аҿар рыбжьы" Вячеслава Горзолия уже готов, сейчас идут переговоры с режиссером Амрой Начкебия.

СУХУМ, 16 фев – Sputnik, Сария Кварацхелия. Молодежная организация "Аҿар рыбжьы" снимет фильм о Латской трагедии, об этом корреспонденту Sputnik рассказал председатель организации Вячеслав Горзолия.

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Фильм по задумке молодых людей,  будет не документальным, а художественным.

"Мы решили немного оттолкнуться от документальности. Фильм будет художественный. В основе – судьба семьи Тимура Хашба, который написал песню, посвященную сестре. Она и еще одна песня, над которой сейчас работает Тимур будут звучать в фильме. С самим Тимуром Хашба мы встречались по этому поводу неоднократно. Он готов нас поддержать ", – отметил Вячеслав Горзолия.

Первичный сценарий к фильму, по его словам, уже готов. Сейчас же идут переговоры с режиссером Амрой Начкебия.

Молодежная организация "Аҿар рыбжьы", которая состоит из15 молодых людей,  сформировалась в городе Ткуарчале. 

14 декабря 1992 года во время грузино-абхазской войны над селом Лата Гулрипшского района был сбит российский вертолет, совершавший гуманитарный рейс из блокадного Ткуарчала в Гудауту. В результате погибло 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин.

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Латская трагедия



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