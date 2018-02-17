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Мраморный клоп

Эксперты о борьбе с мраморным клопом: мыльная вода и химическая обработка

© Фото: Flickr/M van Ree
В Абхазии
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Борьба с вредителями в Абхазии (48)
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О наиболее действенных методах уничтожения мраморного клопа в интервью радио Sputnik Абхазия рассказали начальник Службы защиты растений Минисельхоза республики Владимир Герия и директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ, директор Россельхозакадемии Петр Чекмарев.

СУХУМ, 17 фев – Sputnik. Единственный действенный метод борьбы с клопом – это метод воздействия химическими препаратами, то есть опрыскивание растений и пораженных территорий, считает начальник Службы защиты растений Минисельхоза Абхазии Владимир Герия.

"Методов не так много, ставку надо делать на все. Отдать предпочтение одному методу невозможно, — подчеркнул он. — Исходя из площади обитания мраморного клопа, опрыскивать возможности нет. Даже если бы была такая возможность – это категорически запрещено из природо-охранных требований".

По его словам, другие методы сводятся к нескольким подходам механического уничтожения.

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"Нужно устанавливать какие-то липкие поверхности с подсветкой в ночное время, которые будут притягивать клопа. Это элементарно, белая ткань или бумага, которые освещены лампочкой и поддон с мыльной водой. Может, вызывает улыбку, но ситуация такова, что если борьбу  с клопом не вести всем миром, то мы не получим действенного результата", — отметил Владимир Герия.

Он отметил, что сейчас у насекомых зимняя спячка, они прячутся в теплых местах, большей частью поближе к жилью человека.

"Им в нашем теплом климате достаточно комфортно. С началом весны они будут перебираться на растения, в которых они питаются. Большая часть Абхазии поражена этим насекомым", — констатировал Герия.

Интервью Владимира Герия слушайте здесь>>

Его российский коллега, директор Департамента растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Петр Чекмарев рассказал, что в его стране отрабатывается программа и технологии в борьбе с мраморным клопом.

"Мы собрали всех, кто причастен к этой работе. Наш Россельхозцентр мониторит ситуацию, Россельхознадзор этим вопросом вплотную занимается для того, чтобы локализовать, объявить карантинные зоны. Мер борьбы с мраморным клопом не так много, но у нас есть наработки, которые, надеюсь, позволят его локализовать и бороться с ним. Мраморный клоп появился сначала в Грузии, затем в Абхазии. Он поедает более ста видов растений. Один клоп за сезон на юге, за три ротации может произвести 900 клопов. Одновременно откладывает до трехсот яиц", — сообщил Чекмарев.

По его словам мраморный клоп человеку напрямую не вредит, но может быть переносчиком вирусов.

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Петр Чекмарев также отметил, что населению необходимо уничтожать его  в своих жилищах,  расставлять феромонные ловушки, а также отрабатывать химические меры борьбы, путем опрыскивания.

Интервью российского эксперта слушайте здесь>>

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методик борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека. Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Клопа выявили в Новороссийске и Сочи. Он распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками со свежими овощами и фруктами, срезанными цветами, посадочным материалом. Питается на молодых ветвях листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам (семечковым, косточковым) и ягодным (в первую очередь винограду). Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (48)



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